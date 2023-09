A través de redes sociales, la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Teresa Aranda Orozco, publicó un video en el que aseguró haber presentado una queja contra el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier Velazco, ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), por presuntos actos anticipados de campaña.

Asimsimo, en el mencionado metraje la panista aseveró que la intención de dicha acusación, es que se remita a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), pues considera que el tecamachalquense gastó 400 millones de pesos en año y medio, para promocionar su imagen con fines electorales.

Cuando me vean en Acción no diré nada, pero habrá señales



👀



Un aspirante de #Morena, se aventó esto👇 y eso que aún no es campaña



❌343 bardas

❌384 lonas

❌229 espectaculares medianos

❌312 espectaculares grandes



💥Tengo 1,268 evidencias pic.twitter.com/Vrqdwg8MtB