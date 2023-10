La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEEP), Idamis Pastor Betancourt, sostuvo que la paridad de género para las candidaturas de los partidos no es una ocurrencia, y su aplicación ha permitido que avance la sociedad.

Al participar en un taller organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada sostuvo quelas sentencias no sólo tienen un impacto en la participación política de las mujeres, sino que también influyen en la percepción de la igualdad de género en la sociedad.

Señaló que en su conjunto sirve como recordatorio de la necesidad de avanzar hacia una sociedad donde el género no sea un obstáculo para el acceso a los cargos de poder y donde las mujeres tengan la misma oportunidad que los hombres para contribuir en la toma de decisiones políticas.

Idamis Pastor reflexionó sobre los desafíos y oportunidades que se enfrentarán para garantizar una representación política verdaderamente equitativa en futuros procesos electorales. Afirmó que las discusiones serán de gran relevancia para el futuro de la democracia de los derechos político electorales de las mujeres en nuestro país y confío que sea una oportunidad para el intercambio de ideas y la construcción de conocimientos contribuyendo así a un sistema político más inclusivo y una sociedad más justa.

Recalcó que el principio de paridad de género es un pilar fundamental en la democracia y la justicia de tal manera que busca garantizar la representación equitativa de hombres y mujeres en los cargos de liderazgo político, reconociendo que la sub representación histórica de las mujeres en la toma de decisiones es un obstáculo significativo para la igualdad y la justicia.

Por otra parte, precisó que la violencia contra la mujer se tiene que erradicar totalmente, los actores políticos, medios de comunicación, entender que eso no está bien, que serán sancionados, y habrá consecuencias sus actos.

“Deben de respetar el derecho que tiene cada mujer de actuar y no estarla juzgando de acuerdo a su género, está mal, deben de respetar. Los presidentes municipales ejercen violencia política en contra de las regidoras al no pagarles, a ponerlas a limpiar los baños, al decirles que les van a dejar de pagar porque no tienen la misma capacidad que los hombres”.

“Estamos en el siglo XXI y las mujeres hemos luchado mucho para romper los techos de cristal, para lograr muchas cuestiones, posiciones políticas, y no nos las han regalado”.

La magistrada señaló que las consecuencias que van a enfrentar quienes ejercen violencia política de género, si son encontrados responsables de cometer estos actos, será que se les anote en el padrón y se les impida ser candidatos.