La ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera aseguró que va a respetar el resultado de la encuesta de Morena Puebla que se dará a conocer el próximo 30 de octubre, pues indicó que no se valen los berrinches de aquellos que no han trabajado con la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, la aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, pues señaló que confía en que el viernes su nombre esté en la lista final.

En ese sentido, anunció que cerrará filas a favor del perfil que gane la encuesta y de paso, recalcó que a los berrinchudos nadie los quiere, pues dijo que lo importante es seguir trabajando en el proyecto.

Aseguró que ella, el senador Alejandro Armenta y el diputado federal Ignacio Mier son los tres punteros de las encuestas, sin embargo, les pidió no atacarse, no hacer berrinches o ser oportunistas.

Reiteró que no está preocupada por los resultados del 30 de octubre porque afirmó que en la encuesta de reconocimiento la tendrán que incluir, y a partir de ese momento se demostrará quien realmente encabeza las encuestas.

Insistió en que ella ha recorrido el estado, va por la tercera vuelta y tiene la presencia, además confía en que el proceso interno con las encuestas que se levantarán a nivel estatal.