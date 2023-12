El precandidato de Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, durante la tarde-noche, se reunió con simpatizantes de Atlixco, Tepeojuma, Ocoyucan, Izúcar de Matamoros y Huaquechula, además con los líderes del PAN-PRI-PRD-PSI.

A la militancia de las fuerzas electorales, dijo que lo inspiran, comprometen y motivan a seguir dando esta importante lucha por Puebla y México.

Durante los encuentros agradeció a los líderes de las fuerzas electorales que lo arropan para alcanzar la gubernatura de Puebla, después del proceso electoral del primer domingo de junio de 2024.

A lo largo de su estancia en Atlixco para alentar a militancia y simpatizantes del PAN-PRI-PRD-PSI, subrayó que esto "es algo que me inspira, me compromete y que por supuesto me motiva a seguir dando esta importante lucha por Puebla y México".