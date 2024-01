Al anunciar la pronta expulsión de Jorge Estefan Chidiac, Adolfo Alatriste, Enrique Rivera, Laura Zapata y Norma Reyes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente del CEN, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó de "cínico" a Charbel Jorge Estefan Chidiac y los otros legisladores, que presuntamente este lunes 29 de enero renunciaron a su militancia.

Además, puntualizó que Morena confirma su desesperación, al buscar a Chidiac para contender en el proceso electoral y tratar de desestabilizar la "nave" de Eduardo Rivera, rumbo a la gubernatura.

Subrayó que Chidiac ya no estaba en su partido desde tiempo atrás, como confirmaba su comportamiento al interior del PRI.

"Al final del día (Chidiac), ya no estaba en el partido. No hay compromiso político de quienes ya no están. Hoy estamos en un proyecto fuerte con Eduardo Rivera".

Indicó que esos diputados "cínicos" carecen de memoria histórica.

"Que padre candidatos del PRI, pero trabajando para Morena y para el gobernador (Sergio Salomón Céspedes Peregrina)".

Además subrayó, que se quedan los campeones de las candidaturas del PRI plurinominales, "los que nos quedamos en el PRI, lo mejor del PRI".

Anunció que la Comisión de Justicia de su partido se reunirá en las semanas subsiguientes para expulsar a Jorge Estefan Chidiac y a los otros diputados.