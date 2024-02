La presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Xitlalic Ceja García lamentó que de las 20 iniciativas que mandó el presidente de la República al Congreso de la Unión no haya alguna que vaya enfocada en atender las problemáticas que viven día a día las mujeres de nuestro país.

La dirigente nacional del ONMPRI aseveró que es una lástima confirmar que las mujeres siguen siendo un tema omiso en la administración pública de nuestro país, "que son excluidas e invisibilizadas desde el Poder Ejecutivo".

"Es una verdadera tristeza que de sus 20 prioridades ni una sea en beneficio particular para las mujeres. No hay, por ejemplo, ni una sola propuesta concreta para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en este país o para seguir tomando consciencia de sus derechos políticos", manifestó.

La ex diputada federal enfatizó que queda claro, que las causas de las mujeres no fueron, ni son y no serán una prioridad durante la Cuarta Transformación.

Ceja García acusó que las reformas propuestas por el titular del Ejecutivo Federal, sólo tienen un trasfondo electoral y no estén enfocadas en atender verdaderamente las problemáticas que viven los mexicanos.

"Es un gobierno que olvida a la mitad de su población que son mujeres. Una verdadera lástima”, expresó.

Ceja García aseguró que las reformas son un paquete de ocurrencias, caprichos y un simple distractor en este año electoral.

La líder priista se pronunció a favor de que el Gobierno Federal regrese programas fundamentales que beneficiaban a madres trabajadoras cómo las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.

Por último, Xitlalic Ceja abundó que con esos programas millones de mujeres podían acudir a sus centros laborales con la certeza de que sus hijos estaban resguardados y bien cuidados, sin embargo, con el gobierno de la denominada 4T, estos se eliminaron.