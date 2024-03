Al defender la postulación de Guadalupe Martínez Gerardo como candidata de Pacto Social de Integración (PSI) a la alcaldía de Quecholac, el presidente de esta fuerza electoral, Carlos Navarro Corro, advirtió que sus lazos familiares no le importan.

La abanderada del PSI, es hija del "Toñín", quien es buscado por la autoridad por vínculos con el huachicol.

Refrendó que las conecciones familiares no le interesan porque su candidata reúne todos los requisitos de ley, pero, además fue seleccionada a través de una consulta en la región.

“Ella cubre el perfil que se busca; la señorita es una participante activa en su municipio y reúne los requisitos como ciudadana de su municipio; su lazo familiar no me interesa, a mí me interesa que cumpla con los requisitos de ciudadana y sobre eso estamos”.