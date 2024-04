El candidato a gobernador de un "Mejor Rumbo para Puebla", Eduardo Rivera, advirtió que por la desesperación de la derrota, un "vocerillo" salió a criticar su gestión en el tema de seguridad, en referencia a la aparición en conferencia de prensa de Morena de Enrique Doger Guerreo.

El aspirante, reveló que senadores del Partido del Trabajo (PT) y Morena solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fepade desarrollar una revisión para determinar responsabilidades administrativas y penales en contra de Doger Guerrero, como exdelegado del IMSS por representar uno de los casos más representativos e indignantes de corrupción política.

Subrayó que las críticas en contra de su candidatura y varios candidatos del PAN-PRI-PRD-PSI están arreciando porque el partido oficial sabe que sus candidatos ya están perdiendo la contienda electoral.

Recordó que los protagonistas del oficialismo indicaron que iban muy bien en sus encuestas, "que iban muy, pero muy arriba, no se iban a despeinar, pero la realidad es otra", mencionó.

"Esas críticas están arreciando muchísimo en contra de su servidor y en contra de varios candidatos de la alianza un Mejor Rumbo para Puebla, no solo de manera pública sino también en redes sociales".

Priorizó que la razón de las criticas cotidianas es porque supuestamente el oficialismo iba muy bien en las encuestas, que iban ganando y que no tenían que despeinarse.

"Las tendencias a nosotros nos favorecen en todas las mediciones de las encuestas que vamos creciendo, y que en algunos casos como en el de Puebla capital y del área metropolitana, les vamos a ganar".

Recordó que la seguridad, es un tema complejo, pues los ciudadanos y medios de comunicación saben que es el tema de la inseguridad es un tema a donde interviene el gobierno Federal, estatal y municipal.

Recapituló que le llama mucho la atención lo que expresaban los propios senadores del grupo parlamentario del PT y Morena, respecto a Enrique Doger, cuando ellos solicitaron en la Comisión Permanente que la ASF, el INE y la Fepade se realizara una revisión para determinar responsabilidades administrativas y penales, como exdelegado del IMSS en el punto de acuerdo que presentó Morena contra de Enrique Doger Guerrero.

"Tenemos amigos que están jugando de ese lado y están cansados de sus mentiras, de sus atropellos, sí, se robarles; entre ellos mismos, me pasaron esta información y ellos mismos expresaban en el punto de acuerdo que tanto el PT como Morena, señalaron que Enrique Doger, es uno de los casos más representativos e indignantes de corrupción política, he dicho".