"Si Morena quiere puede revertir la concesión del agua a Concesiones Integrales, puede hacerlo, es mayoría en el Congreso, tiene el control", advirtió el candidato de un "Mejor Rumbo para Puebla", Eduardo Rivera Pérez, después de advertir que el partido oficialista siempre que hay elecciones se "cuelga" del tema por carecer de ideas y proyectos.

Además, indicó que atraerá inversiones para eficientar al doble el abasto del agua, porque el suministro actual no es suficiente.

Subrayo que si el oficialismo quiere revertir la concesión a Agua de Puebla para Todos, hasta el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina puede retirar la concesión.

Subrayó que este tema del retiro de la concesión a la firma que maneja el suministro está muy "peloteado" en época electoral.

Por lo tanto, calificó de irrisorio que Alejandro Armenta Mier, el candidato del oficialismo, siempre mencione a Rivera Pérez con un calificativo tratando de desacreditado.

Recapituló que la cantaleta del partido oficial durante cada proceso electoral siempre recae en la privatización del agua, pero si los morenistas quieren, pueden hacerlo sin ninguna duda, por ser quienes mandan al interior de la Legislatura, en el gobierno estatal y en el Soapap.

"Es importante decir que el estatus jurídico de la concesión, como se encuentra actualmente fue una decisión del Congreso avalada por todos los partidos políticos, incluyendo el de Morena, y si tanto dicen, porque lo usan cada que viene una elección como una bandera que está mal, por qué no la quitan, por qué no la quita el gobierno actual, por qué no la quita el gobernador actual, por qué el congreso del estado de mayoría Morena la echa para atrás, por qué no la quita el Soapap que es un órgano controlado por el gobierno del Estado".

Rivera Pérez lamentó que el debate sea desvirtuado pero se puede rescatar pidiéndole a la empresa que cumpla con dar un servicio eficiente a las y a los poblanos.

"Lo que estoy diciendo es eso, hay que mejorarla y la decisión que se tomó es complicado; mi postura es muy puntual, se debe mejorar y exigir a la empresa buenos resultados".

Recordó que la situación es grave en el panorama social porque no hay agua para todos, por eso propuso nuevamente que se debe mejorar el servicio porque el estatus jurídico que tiene la concesión es muy claro Y hasta el momento no existe una razón o motivo de tipo jurídico para retirarle la concesión a concesiones integrales.