La construcción del Hospital del Adulto Mayor, estaciones de seguridad para las unidades habitacionales, además del mejoramiento de escuelas, mercados y las entradas de la ciudad y el estado, prometieron los candidatos de "Seguimos Haciendo Historia", Alejandro Armenta y José Chedraui.

Ante vecinos de Xilotzingo, los abanderados a gobernador y alcalde de Puebla recriminaron que los gobiernos del PAN abandonaron a las juntas auxiliares, inspectorías y rancherías, que suman más de 600 en el estado, y a cuyos habitantes prometen resolver demandas como seguridad y servicios básicos.

Desde la privatización de los servicios de luz, agua y parquímetros, hasta las carencias en pavimentación y vigilancia, los candidatos de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México enumeraron como errores de la oposición al gobernar y que presumieron la "4T" sí los resolvería, en caso de ganar la elección del 2 de junio.

“Los azules dicen que no se puede, que porque no hay dinero, pue no hay dinero porque se lo roban. Porque sí hay dinero y sí se puede”, espetó José Chedraui para después plantear la instalación de estaciones de seguridad en cada unidad habitacional con equipo eficaz.

En tanto, Alejandro Armenta propuso empoderar a las juntas auxiliares para que administren los servicios locales, incluyendo albergues para personas en situación de calle y programas de concientización sobre el cuidado de los animales.