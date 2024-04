Mientras Humberto Aguilar Coronado, reveló que Alejandro Armenta Mier ha perdido tres puntos porcentuales entre febrero y marzo, previos y el candidato de un Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, creció un 4 %; Nancy de la Sierra Arámburo, advirtió que a pesar de los dos años de campaña "ilegal", el candidato oficialista esta desesperado como todos los morenistas porque, "estamos a punto de alcanzarlos".

Además el equipo de voceros de un Mejor Rumbo para Puebla, presentó una encuesta de Massive Caller a donde el candidato a gobernador Rivera Pérez, solo está cuatro puntos abajo de su rival electoral.

"Esta encuesta es importante porque es la encuestadora que fue más certera en el Estado de México es Massive Caller que dan esta clase de resultados en donde la distancia se ha acordado Alejandro Armenta pierde entre febrero y marzo de este año tres puntos porcentuales y lalo Rivera crece un 4 por ciento", subrayó Aguilar Coronado.

Refrendó que la distancia se acorta nuevamente entre los contendientes porque la casa encuestadora, aseguró, confirma que Eduardo Rivera va hacia arriba en este proceso electoral que concluirá en junio.

Bajo ese panorama comicial, acentuó que la voceria del PAN-PRI-PRD-PSI, no descalifican las estidios demoscópicos que dicen que van 25 o 30 puntos abajo, pues ese estudio, simplemente sirve para reflejar una realidad actual, pero jamás puede determinar una realidad electoral.

"Las encuestas se han equivocado en la mayor parte del mundo y especialmente en México".

Pero, ahora, dijo que hay que esperar que esa encuestas estén acreditadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con su metodología, su muestra, y por supuesto, con su registro ante el INE para darles, "yo puedo decir que voy ganado por 35 puntos pero si la encuesta no está registrada, no sirve".

Dos años de campaña ilegal

Ante esa perspectiva, Nancy de la Sierra Arámburo, indicó que al interior de la competencia de un Mejor Rumbo para Puebla, seguramente están muy nerviosos porque saben que a corto plazo nos van a alcanzar.

"Armenta desde el Senado estuvo haciendo campaña ilegal durante dos años, como también también la hizo (Claudia) Sheinbaum desde el gobierno de la Ciudad de México por eso están muy nerviosos los de morena porque saben que ya los vamos a alcanzar".

Subrayó que el candidato morenista, uso al Senado para dar reconocimientos a poblanos distinguidos, "no es que no lo merecieran, pero en el Senado cuando ocurre esto se dan los reconocimientos en conjunto y no de forma individual como él lo hizo, durante más de un año de forma individual".

Recapituló que el partido oficial, con sus candidatos y su abanderado a gobernador están nerviosos porque Lalo Rivera empatará y ganará.