A 24 horas del debate entre candidatos al gobierno de Puebla, el abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, retó a Alejandro Armenta a un segundo encuentro, “con voluntad política”.

En rueda de prensa, luego de la firma de Compromiso por la paz en la Universidad Iberoamericana, indicó que el debate debe ser sólo entre el candidato de la coalición Sigamos haciendo historia y él.

“He sido el primero en señalar la conveniencia de más debates, no hay necesidad que se legisle, sólo con voluntad política”, dijo el abanderado de la coalición encabezada por el PAN y PRI.

“Me encantaría y esto va para Armenta, que hubiera dos debates más, quiero ser puntual, solamente entre el candidato Armenta y Lalo Rivera, lo reto a que asista a un segundo debate y si es necesario a un tercero, le doy la oportunidad de que se saque la espinota”, sostuvo.

Durante la firma del Compromiso por la Paz, el candidato a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseveró que el principal problema que ocupa es la de recuperar la paz.

Indicó que la violencia que se ha vivido en el actual proceso electoral, amenaza con desbordarlos, “no lo podemos permitir, no lo podemos normalizar”, sostuvo.

El abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Social de Integración (PSI), señaló que participará en esa agenda por la paz.

De este modo, reconoció el esfuerzo por conformar la agenda por la paz, por lo que aprovechó para criticar la propuesta de Alejandro Armenta del mando único, el que dijo ha sido un fracaso en otras entidades.

Indicó que la respuesta o solución es lo que se está planteando con la firma del compromiso, con un mando y participación ciudadana, donde haya la voluntad del gobierno de abrir la Caja de Pandora y decir las responsabilidades que se tienen que asumir.

“Si ustedes me dijeran, cuál es el plan, para lograr una paz y tranquilidad en el estado, (…) no lo hay, no va a haber viento favorable sino se sabe dónde se va”, dijo.

Señaló que en su gobierno habría apertura para observar el plan, por lo que la participación de todos es fundamental para impactar en la propuesta de agenda de paz, recuperar tejido social, seguridad ciudadana y justicia.

“Con gusto, asumo el reto de cumplir los compromisos que se presentan en la agenda por la paz en Puebla”, dijo al felicitar a los organizadores de la iglesia católica.

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, recordó que la iniciativa de la firma de dicho compromiso es iniciativa del Episcopado Mexicano y de la Compañía de Jesús, pilares de la iglesia católica.

Indicó que la reunión es porque hay fe y esperanza de que la paz sea posible, por lo que en Puebla hay mucha disponibilidad y compromiso que se debe realizar para disfrutar ese anhelo.

“En cada una de las comunidades de nuestro estado, se percibe un deseo de paz”, aseveró el prelado, al indicar a Eduardo Rivera que ya lo debió haber percibido en sus recorridos de campaña.