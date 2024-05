El candidato a presidente municipal, Abraham Salazar, calificó como adecuado y en orden la actuación de la autoridad electoral municipal.

Por eso, dijo que, dentro del organismo electoral no se perciben intentos de inclinar la balanza hacia los candidatos oficiales encabezados por el partido Morena y, al contrario, hasta hoy, ven un ánimo y un trabajo totalmente transparente y democrático.

El aspirante a la alcaldía de San Martín Texmelucan por el partido naranja insistió en que, hasta este momento no se observan intentos de inclinación y favoritismo por el partido en el poder, sin embargo, no dejarán de mantenerse observantes del desarrollo del proceso electoral en ese municipio.

Por eso, aseveró que eso se puedo notar, porque, además, es bueno hablar con la perspectiva que tienen y con la realidad, porque hasta ahora, no hay una balanza a favor de ninguno de los candidatos a presidente municipal.

En el partido Morena en San Martín Texmelucan hay imposiciones y ahí conviene que suceda porque hay divisiones, porque son imposiciones desde el partido en el poder y están divididos, por eso, no percibe que intenten actuar de manera ventajosa ni se presten a las trampas.

Abraham Salazar recordó que, ellos mismos, en Morena, no pudieron consolidarse donde la imposición llegó y hoy sin dudarlo esa imposición no tiene al apoyo de su mismo partido, por eso no se encuentran en unidad.

Y ante eso, el candidato a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan recordó que, al partido oficial, a Morena, lo construyeron mujeres y hombres que trabajaron por muchos años.

Además, fue creado por personas que caminaron no nada más en el municipio, sino en el distrito y después de muchos años hoy no son tomados en cuenta y ese voto de castigo sin dudarlo lo van a tener a favor en Movimiento Ciudadano y en su proyecto social por el municipio.

Asimismo, dijo que están preparados con un ejército electoral para enfrentar las votaciones del 2 de junio, con un equipo que trabaja y conoce la responsabilidad de defender los votos que se emitirán a su favor.

En relación con la otra coalición de partidos, Mejor Rumbo para Puebla, que es la alianza opositora, con el PAN, el PRI y el PRD hoy no viven su mejor momento, porque también presentan divisiones.

“Ellos no son lo que nosotros buscamos, que es la suma de los ciudadanos, de los diferentes liderazgos y la suma de los partidos políticos a este movimiento, un movimiento ciudadano que representan esa parte de lo que se tiene que hacer para San Martín Texmelucan”.

Por eso, hacen un llamado a las fuerzas políticas a que se unan a Movimiento Ciudadano en donde mujeres y hombres libres buscan participar para mejorar las condiciones de las Juntas Auxiliares y la cabecera municipal.