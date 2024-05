El diputado local por Morena Abiud Castillo López, presentó un punto de acuerdo para que el estado de Puebla sea pionero en establecer programas de apoyo para hombres que son víctimas de violencias, al señalar que es un problema oculto pero que está presente en la sociedad.

Indicó que la violencia doméstica no siempre se presenta contra la mujer, sino también contra el hombre, y debe condenarse y erradicarse en ambos casos, sin embargo por vergüenza los hombres no denuncian.

Señaló que Puebla debe ser pionera en establecer programas sociales y comenzar por crear partidas presupuestales en las leyes de egresos que permitan a la secretaria de bienestar y a la secretaria de trabajo y previsión social ambas de Puebla permitir erogar presupuesto para que se apoye a los hombres que sufren violencia y que en su caso se quedan a cargo de sus hijos y en su caso como la secretaria del trabajo cree programas de empleos temporales para los padres que acrediten ser solteros y tengan a su cargo a los hijos menores.

Señaló que este exhorto es que las secretaria de bienestar federal y la secretaria del trabajo y previsión social de Puebla, creen programas encaminados a apoyar a padres de familia solteros y a padres de familia que hayan sufrido algún tipo de violencia.

Explicó que el maltrato hacia el hombre se enmarca dentro de la violencia doméstica y de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), casi un 25% de las denuncias en este respecto de 2011 corresponde a hombres maltratados por sus parejas. Del total de 5.632 personas denunciadas por violencia doméstica, el 76,2% fueron hombres y un 23,8% mujeres.

Precisó que entre los principales motivos por las cuales los hombres no denuncian ser víctimas de violencia doméstica se pueden destacar el sentirse avergonzado, ya que cuando se produce la violencia contra el hombre, generalmente ésta suele ser vista con risas entre las demás personas.

Además está la dificultad para ser creído por las autoridades una vez que la policía no suele dar mucha credibilidad a los hombres maltratados, o en caso de creerse, se minimizan los abusos.

Otro punto es la negación del problema aunque esto es común en los dos géneros, independientemente de la parte que sea maltratada, siendo la idealización un factor imperante para que esto suceda.

Precisó que en el caso de algunos homosexuales hombres, está el temor a tener que reconocer públicamente su identidad sexual, pues un alto porcentaje lo oculta de sus familiares, principalmente.

“Por estereotipos de género, los varones, al igual que las mujeres, también han vivido en una violencia brutal. Por ejemplo, al decirle a un niño tú no llores, porque no eres mujer; o el que no llegue a tiempo a la base es niña. A los hombres, a los varones, se les ha estado todo el tiempo diciendo ser algo que quizá ellos no son: ser fuertes, ser los que traigan el dinero a la casa, ser los que regañan a los hijos, ser las cabezas del hogar”.

Recordó que actualmente la mayoría de los programas sociales están encaminados hacia las mujeres, dejando pasar por alto que constitucionalmente el hombre y la mujer son iguales ante la ley de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Federal.