El Congreso de Puebla realizó un simulacro de votación anónima para la aprobación del aborto, y el resultado fue en contra, reveló la candidata a diputada de Morena, Xel Arianna Hernández García.

En conferencia de prensa, la legisladora que busca la reelección dio a conocer que este ejercicio se hizo de manera anónima, y que por mayoría se rechazó la iniciativa de interrupción del embarazo.

Debido a ello, consideró que el tema es complejo y no se ha podido lograr un consenso en el Poder Legislativo.

"No se trata de decir si se va o no a aprobar, o si la 61 Legislatura ha trabajado o no en el tema, cuando además de estas votaciones internas anónimas, por fuera también se han hecho consultas y se fracasó en este tema", enfatizó.

A pesar de ello, Xel Arianna aseguró que existe compromiso de Morena para sacar adelante el tema, y prometió que si repite en el cargo alzará la voz por la aprobación del aborto.

“Se trata de un compromiso muy grande. Hay que reconsiderar la consulta ciudadana que se hizo fuera del Congreso y la realidad es que no se ha llegado a nada ”, expresó.

A su vez, Claudia Rivera Vivanco, candidata a diputada federal por el Distrito 07 de Tepeaca, comentó que quienes están de lado de la 4T irán a favor, “no podemos titubear, no podemos pandearnos”.

“No llegamos aquí las mujeres para hacer lo mismo, sino para transformar la realidad de todos y todas, lamento mucho que Puebla haya titubeado mucho en este caminar, pero es un proyecto, claro que está en la estrategia nacional y estatal”, recalcó.