La diputada panista Guadalupe Leal Rodríguez, tras señalar que ella tomó la decisión de ser madre a los 17 años de edad, no puede criminalizar a las mujeres que piensan diferente e interrumpen el embarazo, ya que se trata de un acto de respeto.

Señaló que el pasado lunes a pesar de que ella está a favor de la vida, fue uno de los cuatro votos en abstención por la despenalización del aborto, mientras que el resto de la bancada a la que pertenece lo hizo en contra, pero señaló que uno de los principios del partido es el respetar la libertad.

Aclaró que cada mujer es diferente, se desarrolla en ambientes distintos, muchas veces con la total falda de oportunidades para poderse desarrollar, siendo víctima de la violencia desde la niñez, con agresiones por parte de sus propio padre.

“Agradezco venir de una familia amorosa que me educó en el ejercicio de mis libertades con valores, integridad, respeto y amor a Dios”, señaló la legisladora de Acción Nacional.

Y aclaró “Sin embargo, ello no me hace mejor o superior a las y los demás; ni me da derecho a juzgar a quienes piensan o deciden diferente a mí, por ende me abstengo de criminalizar a mujeres, con quienes como todas las mujeres, compartimos otras luchas y causas, somos hermanas y somos humanas”.

Sostuvo que la actual legislatura si estuvo a la altura de la sociedad combatiendo la violencia hacia las mujeres, ya que pudo aprobarse la Ley contra la violencia vicaria, la Ley Ácida, la Ley Monzón, entre otras.

Manifestó que respeta el voto de los legisladores que lo hicieron a favor, o en contra, porque esa es la esencia de un parlamento.