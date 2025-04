El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina señaló que como dirigente asume la responsabilidad de los resultados de la elección extraordinaria del 23 de marzo, pero es el momento de seguir en la reconstrucción del tricolor, con sangre nueva.

En conferencia de prensa el también senador de la república, dijo que a título personal, está en desacuerdo con la protección que le brindó Morena a Cuauhtémoc Blanco. Además advirtió una posible operación desde la Delegación de Bienestar para influir en la elección del poder judicial.

Camarillo Medina indicó que los resultados que se tuvieron la semana pasada, no son los deseados, pero rechazó que el PRI vaya a desaparecer, y como dirigente tiene que asumir su responsabilidad, pero ya habló de lo ocurrido, y no se referirá más al dirigente del PAN, Mario Riestra.

Señaló que desde el año 2000 cuando se pierde la presidencia de la república por primera vez, se ha venido operando en contra, pero se han tenido triunfos a pesar del panorama adverso.

Señaló que ahora viene el proceso de reestructurar al partido, y anunció que Rocío Toxqui, queda como presidenta interina del Comité Municipal en la capital, en espera de que termine el proceso interno.

Destacó que en lo referente al sector juvenil durante el proceso se lograron mil afiliaciones lo que viene a renovar al partido.

Indicó que la meta en Puebla al 2027 es lograr una afiliación de cien mil poblanos para poder ir recuperando los espacios que se perdieron.

Caso Cuauhtémoc

Al referirse al caso del diputado federal y ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo que a título personal, lo que pide es ser congruentes, ya que el 8 de marzo todo mundo dijo que defendería a las mujeres, y Morena y sus aliados con 320 diputaciones podía hace lo que quisiera, pero no hubo acuerdo.

Señaló que es lamentable que una mujer que fue víctima de un gobernador, no tenga justicia, y precisó “yo si le creo a las mujeres, no se pone en tela de juicio sus declaraciones, quienes no lo ven así fueron los de Morena”.

Indicó que es lamentable lo que ocurrió, pero si hay justicia se espera que el proceso se reorganice, y el presunto agresor termine en la cárcel, que sea ejemplo para que ningún gobernador, o gobernante esté por encima de la ley

Elección del Poder Judicial

En otro tema señaló que si bien los partidos no pueden participar en la elección del Poder Judicial, si van a denunciar la campaña orquestada por el gobierno federal para apoyar a sus candidatos, las dependencias federales.

Señaló que en Puebla se buscó al delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala, pero según el equipo del funcionario no tenía tiempo para atenderlos.

Dijo que como senador ha solicitado reuniones de alto nivel, con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, con la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, y ninguno se ha negado, sólo un delegado de una secretaría que deja ver que está operando fuera de la ley.