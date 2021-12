"El arma para prevenir y combatir la nueva variante de coronavirus Ómicron es la vacuna" refirió el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, quien precisó que no hay casos en Puebla y se espera la información que emita el INDRE y la Secretaría de Salud Federal en torno a posibles casos detectados.

En ese sentido, Martínez García recomendó a los ciudadanos a no bajar la guardia y permanecer con las medidas sanitarias.

El funcionario estatal convocó a los ciudadanos que no se han vacunado contra la Covid-19, a que acudan a las jornadas de inmunización que se están realizando, pues alertó qué de no vacunarse inmediatamente, se presentará una cuarta ola de la enfermedad y la gente no inoculada será la más afectada.

"La vacunación de todos los grupos vulnerables y de todas las personas rezagadas es muy importante porque si está variante tiene mucho más capacidad de infectar a la población los grupos vulnerables van a ser los que no se vacunaron y esto nos puede traer una cuarta ola inminente, por eso la preocupación y la necesidad de que vayan a vacunarse por favor".

Martínez García refirió que el Gobierno del Estado está pendiente de la información que baje del Gobierno Federal con respecto a la llegada de la variante Ómicron al país, dijo que las medidas sanitarias deben fortalecerse para evitar contagios.

"Estamos muy muy al pendiente de lo que nos diga si es que ya hay presencia de la variante ómicron en México, en el país, aún no la confirman (...) las recomendaciones para esta variante son las acciones de mitigación que ya conocemos, el uso de cubrebocas, sana distancia, evitar lugares cerrados donde no tengan ventilación, el lavado de manos constante, es el uso de geles y todo lo que ya sabemos, también nos dice que hay que practicar pruebas PCR, afortunadamente en Puebla tenemos el equipo para detectar".

El funcionario, dijo que la Secretaría de Salud ha detectado que el 95% de los casos positivos de coronavirus, son de la variante Delta, por ello es que reiteró a la población no bajar las medidas sanitarias.

Más de 56 mil vacunas Covid aplicadas a menores de 15 a 17 años de edad

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Salud, refirió que se aplicaron más de 56 mil vacunas contra Covid-19 hasta el jueves, pero también se están aplicando vacunas a las personas rezagadas, pues dijo que es importante la inoculación para prevenir la enfermedad.

Martínez García convocó a los padres de familia a que solamente acuda un acompañante con el menor de edad, pues de esta forma se evitarán aglomeraciones.

El funcionario estatal refirió que el jueves se detectó a familias completas que llegaban acompañar a los jóvenes, lo que obstruye el proceso rápido de inoculación.

"Que solo acuda un solo familiar con toda la documentación ya completamente impresa para poder agilizar, sí tuvimos problemas, pero ya dimos la instrucción, ya lo dijimos desde ayer en la noche para ir mejorando y haciendo mucho más eficiente la vacunación y lo que si puedo mencionar es que solo vaya una persona porque llega toda la familia y genera caos", dijo el secretario.

Por otra parte, el funcionario estatal señaló que las personas rezagadas pueden acudir al Centro Expositor para aplicarse las vacunas, pues reiteró la importancia de este proceso.

Por otra parte, informó que se están aplicando vacunas contra la Influenza, para proteger a las personas menores de 5 años, embarazadas y adultas mayores, así como a las personas que padezcan alguna comorbilidad.

Agregó que hasta el momento se han aplicado 583 mil 808, lo que significa un avance del 34 por ciento del proceso de vacunación "aplíquensela porque la influenza es una enfermedad estacional y también nos puede llevar al hospital y a ponernos en situación de gravedad", dijo el funcionario.

Reporta dos nuevos fallecimientos por Covid-19

Por otro lado, José Antonio Martínez destacó que este viernes, se reportaron dos nuevos fallecimientos a consecuencia de la Covid-19. También informó 19 nuevos contagios para dejar un total de 122 mil 896 casos positivos desde marzo de 2020 a la fecha.

"Teniendo 19 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos activos ambulatorios y hospitalizados 449 distribuidos en 14 municipios y en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 118 pacientes hospitalizados 29 de ellos con ventilación mecánica asistida", dijo.

Puebla acumula en total de 16 mil 195 muertes por Covid-19, con lo cual se mantiene como la tercera causa de fallecimientos en Puebla.