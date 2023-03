El explorador Curiosity de la NASA en Marte captó por primera vez los rayos del Sol en el planeta, indicó la agencia el lunes.

El explorador captó los rayos solares brillando a través de las nubes al atardecer del 2 de febrero, en el día marciano 3 mil 730 de la misión.

Esta es la primera vez que los rayos del Sol, también conocidos como rayos crepusculares, son vistos de forma tan clara en Marte, señaló la NASA.

Además de las imágenes de los rayos solares, el Curiosity captó un conjunto de nubes coloridas con forma de pluma el 27 de enero. Al ser iluminados por la luz solar, ciertos tipos de nubes pueden crear una visión similar a un arcoíris llamada iridiscencia.

