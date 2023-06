La agencia espacial de Estados Unidos, NASA, realizó una reunión para presentar los resultados de su estudio sobre "fenómenos aéreos no identificados”, en donde señaló que estos fenómenos deben ser estudiados con rigor científico.

En el estudio, comenzado hace un año, se analizaron los datos recogidos por los diferentes sensores controlados por la agencia espacial y la agencia federal de aviación (FAA).

Además, la NASA indicó que un equipo independiente de 16 científicos debe presentar sus conclusiones en un informe a finales de julio, mientras la reunión de trabajo del miércoles será un foro para sus deliberaciones finales.

“Los datos actuales y los informes de testigos no son suficientes por sí solos para proporcionar pruebas concluyentes", declaró el astrofísico David Spergel.

"Una de las lecciones que hemos extraído es la necesidad de más datos de alta calidad y de datos medidos con instrumentos bien calibrados, observaciones múltiples y la necesidad de una conservación de datos de alta calidad", añadió.

La periodista científica Nadia Drake, participante en el estudio, detalló que a lo largo de 27 años se han recogido más de 800 eventos, de los cuales entre el 2% y el 5% se consideran posiblemente anómalos. Esto se definen como "cualquier cosa que no sea fácilmente comprensible por el operador o el sensor" o "algo que está haciendo algo raro".

