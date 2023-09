La primera muestra de asteroide de Estados Unidos, transferida por la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA a la Tierra, llegó este lunes a su hogar permanente en el Centro Espacial Johnson de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El equipo de la misión pasará las próximas semanas en la sala limpia del Centro Espacial Johnson, construida exclusivamente para la muestra del asteroide Bennu, dijo la NASA.

El ejemplar será cuidado, almacenado y distribuido a los científicos de todo el mundo, agregó la agencia.

It's a story 4.5-billion years in the making. See what's next for the asteroid samples returned today by #OSIRISREx.



