El presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane dispuso en las últimas horas el cese de un empresario incrustado en su equipo de trabajo vinculado a Kamel Nacif, en momentos en que ha sido reeditado el escándalo Mario Marín-Lydia Cacho, Amin Farjat Lezama.

Convenenciero como es, Patjane decidió que una buena coartada para deshacerse de su responsable de Seguridad Pública, protagonista también del grupo que rodeó al llamado ‘Rey de la Mezclilla’, era solicitar su cese por el clima de inseguridad y violencia que azota a Tehuacán.

Medios locales en esa ciudad reportaron que el gobierno del estado había ordenado al edil destituir a diversos mandos ante la ola delictiva que azota a la región, según publicó Red-Tehuacán, periódico digital que da cobertura a los eventos noticiosos.

No se fue sólo Farjat Lezama, pues en el cambio de juego también cayeron René Sánchez, Director General de Gobierno; Luz del Carmen Ponce, directora de Seguridad Pública; sin embargo Amin Farjat, exsecretario de Seguridad Pública, es quien llama la atención por el pasado que arrastra.

Era 2012 cuando el recién destituido responsable de salvaguardar la seguridad de los tehuacaneros fue postulado por el Partido Nueva Alianza a una diputación por ese distrito, cuando el morenovallista arrepentido, Gerardo Islas Maldonado presidía el comité del partido magisterial.

Lo que fue interpretado como una posición que el exgobernador Rafael Moreno Valle entregó al empresario textilero en ese entonces, no fue obstáculo para entrar por la puerta grande a la era de la 4T, sin que nadie impidiera el acceso de un hombre de negocios que en el pasado había pactado apoyar la candidatura del priista Mario Marín Torres y en 2012, jugar por una posición a través de un partido satélite del panista Moreno Valle.

El presidente municipal Felipe Patjane, que no haya cómo acomodarse en el ánimo del candidato Luis Miguel Barbosa luego de haber jugado con el senador con licencia, Alejandro Armenta Mier, decidió extirpar un tumor canceroso luego de que un tribunal unitario obsequiara órdenes de aprehensión por el escándalo desatado por las conversaciones entre Nacif Borge y Marín Torres.

Las charlas filtradas a los medios no dejan lugar a duda, sobre la participación del hombre de confianza de Patjane en la trama de aquellos años:

Kamel Nacif: Ponme a Amin Farjat…

Inaudible

Farjat: Bueno.

Kamel Nacif: Que pasó

Farjat: Que tal señor buenos días.

Kamel Nacif: ¿Cuántas camisetas tenemos en …(Inudible)

Farjat: Como 45, a perdón (Inaudible) tenemos todavía como 60 señor.

Kamel Nacif: ¿Cuantás?

Farjat: Como 60 mil camisetas

Kamel Nacif: A parte de las que te di.

Farjat: Yo ya no cuento lo de los candidatos.

Kamel Nacif: Van 60 mil de Marín, 30 mil de Marín, 60 mil de Gonzáles y ¿te sobran otras 60 mil?

Farjat: Si.

Kamel Nacif: ¿Sabes que?

Farjat: Digame.

Kamel Nacif: Necesitamos chingarnos esas 60 mil para el cierre de campaña de Marín.

Farjat: Entonces ahorita las voy a ordenar y las muevo el lunes al PRI.

Kamel Nacif: ¿Eh?

Farjat: Las muevo el lunes al PRI?

Kamel Nacif: No, no, no, pero creo que va a llevar otro tipo de logotipo.

Farjat: ¿Me lo consigue usted o dígame a quien le llamo?