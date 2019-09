Arengas y expectativas

Por primera vez en Puebla y a nivel nacional a dos personajes surgidos de la autollamada “Cuarta Transformación (4T)” les correspondió la arenga que dio inicio al movimiento de Independencia en México, cuya consumación se logra en 1821.

Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aunque hay que decirlo, este último ya lo había dado en ocasión anterior, cuando se autonombraba “presidente legítimo”.

Ambos son considerados también como los primeros gobernantes de “izquierda”, aunque caben algunas dudas de esto, ya que una cosa es que los haya postulado un nuevo partido político que se autodefine como tal y otra, su formación ideológica y construcción personal. Lo refiero porque el origen de ambos en la vida política fue en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En ambos, la expectativa era cómo iban a innovar en su grito, a quienes o qué conceptos incluirían. La aportación de ambos desde mi punto de vista fue el reconocimiento a las comunidades indígenas en su ¡Vivan las comunidades indígenas! y el ¡Vivan los héroes anónimos! El resto de los “Vivas” agregados me parece que hasta confundieron nombres de héroes y heroínas que no participaron en el Movimiento de Independencia —aunque merezcan ser mencionados—, o conceptos que para entonces no eran parte de la lucha independentista como el de democracia, aunque claro que resulta muy oportuno que no lo olvide.

Hay que reconocer que ambos hicieron un esfuerzo por incluir el reconocimiento también a las mujeres que participaron en este movimiento. Todavía les cuesta trabajo el lenguaje.

Recibí la arenga que en Colombia pronunció una mujer a quien quiero, respeto y admiro, la embajadora Patricia Galeana, historiadora, feminista y defensora de los derechos de las mujeres, ella arengó: ¡Vivan los héroes y las heroínas que nos dieron Patria y Libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Viva Josefa Ortiz de Domínguez! !Viva José María Morelos y Viva Leona Vicario! (…) tan fácil como mencionarlo así, sin embargo se reconoce el esfuerzo de ambos mandatarios.

Muy importante sí, que cada vez más se van visibilizando los nombres de muchas mujeres que lucharon por la independencia de México, desde diferentes trincheras.

También rescato el sentimiento de emoción que proyectó el presidente López Obrador creo que verdadero, se le notó en su voz y en su lenguaje corporal.

Espero que esta emoción proyectada en su arenga, le haya hecho recordar sobre lo mucho que tuvo que pasar el pueblo de México para llegar a este momento. Reconocer como consecuencia la enorme responsabilidad que tiene como Presidente de este nuestro país, que el ánimo demostrado en él y en el pueblo de México, le permita darse cuenta que se requiere de garantizar el Estado de Derecho y el respeto a las Instituciones, que se requiere de cumplir su arenga permanente de No Robar, No Mentir y No traicionar, que evite seguir enviando mensajes contradictorios en todo ello.

En sus manos está modificar esa realidad en que han vivido las generaciones actuales desde 2006, que así como hubo una generación de mexicanos/as que pasó a ser la generación que solo conoció sobre devaluaciones; desde ese año con la declaratoria de “guerra” en contra del narcotráfico, se ha construido una generación que lo único que ha conocido, escuchado, atestiguado y muchos/as han sido víctimas colaterales es, sobre muerte, asesinatos, desaparecidos, feminicidios, violencia y más violencia.

Las arengas y el contexto en que transcurrieron las ceremonias del Grito, confirma sin lugar a dudas que la expectativa es enorme.