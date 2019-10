Andrés, un pájaro de cuentas en Palacio

En la campaña de 2018 fue él quien acercó a la presidenta municipal con la exgobernadora Martha Erika Alonso, a través de un amigo en común: Jorge David Rosas Armijo.

Se llama Andrés García Viveros y se ha convertido en el cáncer en la administración de Claudia Rivera. Sus lazos con el morenovallismo son claros y ha colocado en puestos clave a familiares y amigos para beneficiarlos con jugosos negocios.

Hasta esta columna llegó información que compromete al titular de la Coordinación Ejecutiva de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Puebla.

Andy para los cuates, acompaña a la presidenta municipal desde hace años, fueron amigos en la infancia cuando la alcaldesa vivía en el barrio de San Miguelito, después volvieron a coincidir en el INEGI, donde Rivera Vivanco tuvo que salir en defensa de su cuate aunque al final los “errores” del propio Andrés terminaron por hundirlo y fue despedido del Instituto.

Andy presume que se encuentra respaldado por Rivera Vivanco porque en la campaña de 2018 fue él quien acercó a la presidenta municipal con la exgobernadora Martha Erika Alonso, a través de un amigo en común: Jorge David Rosas Armijo.

En esa reunión, cuentan, aparecieron los famosos maletines que permitieron aceitar la campaña y operar el llamado voto diferenciado.

Una vez ganada la presidencia municipal, García Viveros logró colocarse en la administración pública e incluso mal aconsejar a la alcaldesa. También impuso a sus incondicionales en puestos estratégicos para comenzar a tejer una red de aviadores, “asesores” y jugosos negocios.

Se dice que entre los principales beneficiados con los negocios que realiza Andy, se encuentra su amigo Jorge David Rosas Armijo, sí, el ex director del Sedif y ex secretario particular de Martha Erika Alonso.

Con parte de los dividendos, a Jorge David Rosas le están patrocinando su carrera en la organización que busca ser partido político: Redes Sociales Progresistas (RSP), un movimiento ligado a Elba Esther Gordillo, madrina política del extinto Rafael Moreno Valle.

Los turbios negocios

Uno de los jugosos negocios de García Viveros lo dirigen su novia, Pamela Galindo Jiménez –secretaria del titular de Infraestructura-, y Roberto Zataraín. Entre los dos palomean las empresas que ejecutarán las obras y también se encargan de administrar el fondo económico de las mismas.

Otro de sus extraños ingresos resulta de una negociación que sostuvo con PASA en donde la recolección de basura está dando buenos dividendos. Este chanchullo lo operan dos personas: Salvador Martínez Rosales, quien además de ser el Coordinador General del Organismo Operador del Servicio de Limpia es amigo de Andy desde la universidad; y Lucina, la prometida de uno de los mejores amigos de Jorge David Rosas.

Así, todo el negocio queda entre amigos.

El chantaje de transportistas

El anunciado paro de transportistas para este martes fue suspendido ayer por la noche, pero los permisionarios mantienen su amenaza ya que están pidiendo que el gobierno del estado les otorgue un subsidio mayor para reponerse de lo que –dicen- perderán al tener que dar un descuento de casi 25 por ciento, a los estudiantes.

Lo que no han dicho los permisionarios es que desde que entró en vigor la tarifa elevaron la cuenta a los choferes, por ejemplo en la ruta Azteca, un microbús pasó de generar 1 mil 200 pesos diarios a tener que entregar 2 mil pesos de cuenta. En el caso de los autobuses, las cuotas rondan hasta los 3 mil 500 pesos por día, es decir, los concesionarios no van a perder, son sus trabajadores quienes ya están perdiendo y mucho con el desmedido aumento que les impusieron.

La historia no cambia, el chantaje continúa y los camioneros se disfrazarán siempre con piel de oveja. Ojalá que en esta ocasión, el gobierno no se ceda y los concesionarios de verdad mejoren las condiciones de sus trabajadores.

Veremos y diremos.