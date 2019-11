Vaya que causó molestia el anuncio en redes sociales dado a conocer por Matías Alustiza sobre su salida del Club Puebla.

El jueves pasado se presentó el director deportivo Ángel El Rambo Sosa al entrenamiento del equipo para decirles que en las próximas horas estaría platicando con los jugadores que ya no entraban en planes para el próximo torneo.

El nerviosismo invadió a varios y los tiempos se cumplieron, ahora sabemos que los notificados fueron el mismo Alustiza, Rodolfo Salinas, Luis Miguel Noriega, Ignacio Pallas y el joven Daniel Lajud.

Sin embargo, antes de todo esto y ya por la tarde del mismo jueves, El Rambo se presentó en la casa del Alustiza, a quien le informó que su contrato terminaba en diciembre y que estaba fuera de planes por lo que ya no se lo renovarían.

A modo de ser sinceros era un secreto a voces que esto iba a suceder; sin embargo, Matías le solicitó que hablara con Juan Reinoso para que de favor le diera 5 minutos durante el partido contra Necaxa para poder despedirse de la afición, pero la respuesta fue contundente: “no y ni siquiera estás convocado, Reinoso se queda de director técnico y él manda”.

Minutos después Matías Alustiza daba a conocer mediante redes sociales su salida del equipo camotero.

La respuesta de la afición no se hizo esperar, las muestras de apoyo pulularon durante las siguientes horas.

Pero lo peor vino el viernes previo al encuentro en el Cuauhtémoc, como se acostumbra, los jugadores convocados y los que no, bajan al vestidor minutos antes de iniciar el partido para rezar y escuchar las últimas indicaciones; sin embargo, cuando Alustiza bajó acompañado de sus hijos, al querer ingresar al vestidor le cerraron la puerta en las narices y le dijeron que él no estaba autorizado para ingresar, pues ya no formaba parte del equipo.

Con lágrimas en los ojos y un gran coraje, el centro delantero argentino subió a la zona de plateas y obviamente la gente lo reconoció e intentaron tomarse la foto del recuerdo con el jugador a lo que él accedió amablemente; sin embargo, cuando la directiva del Puebla se percató de lo que sucedía, le mandaron a la gente del staff para decirle que no podía estar ahí supuestamente porque estorbaba el tráfico de los pasillos y que si quería, se saliera a la explanada a tomarse las fotografías.

Cabe decir que Alustiza ya no quiso más problemas y accedió a moverse, lo cual no fue impedimento para que absolutamente todos los que quisieron se tomaron la foto del recuerdo con él.

Una verdadera corrientada tratar así al último icono del equipo camotero, y para colmo de males en un supuesto homenaje, al minuto 11 en la pantalla del estadio le dan las gracias, escribiendo mal su apellido.

Después nos enteramos que la porra del Puebla entró al estadio al minuto 11 en una forma de reclamo a la directiva por la forma en que le dieron las gracias al delantero argentino.

La soberbia que impera en estos empleados de TV Azteca no tiene límites y así o peor tratan a todas las personas, actúan como si tuvieran un equipo ganador y la verdad es que La Franja se ha convertido en un equipo colero que no le importa a nadie, ni a sus directivos, y con eso le digo todo.

La Premier de Kuri

Sucedió en Veracruz el fin de semana pasado justo antes de que el propietario de los escualos viajara al viejo continente.

Los jugadores del equipo fueron citados en el domicilio del Sr. Fidel Kuri, debido a la incertidumbre que existe sobre una posible desafiliación de los tiburones.

Ahí les mostró en premier un video en el que se ve a gente de la FMF en situaciones comprometidas teniendo como protagonista al Sr. Enrique Bonilla.

Al terminar la función, Kuri les aseguró que no serán desafilados y a decir de los que vieron el estreno cinematográfico, todos estuvieron de acuerdo.

Si cae Bonilla se va a destapar la cloaca de la venta de Lobos BUAP, ya que una de las coprotagonistas de esta película fue quien firmó y autorizó el traspaso de la franquicia a Ciudad Juárez.

Muchos analistas dicen que sí serán desafilados, el tiempo corre, tic tac, tic tac, tic tac.

Veremos en la próxima junta de presidentes que desenlace se le da a esta historia.

Nosotros como siempre veremos y diremos.

Hasta la próxima.