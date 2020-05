La fotografía de un becerro de ganado bravo de lidia, al momento del parto, justo cuando está naciendo nos da la pauta para esta nota: “Una nueva fiesta pronto nacerá…” y, es que ahora que se habla de un Reordenamiento de todas, todas las cosas, no solamente del hombre sobre la tierra, si no de la naturaleza toda. Sin duda la que ha sido la “Más bella de todas las fiestas” seguirá siéndolo, pero ahora con un nuevo orden, orden de prioridad a lo más valioso que la Fiesta tiene, lo auténtico, la autenticidad: todo lo que así no sea, entiéndase, todo lo falso, toda la falsedad debe de quedar fuera de la fiesta. Ha llegado la hora de que todos quienes acostumbran “vivir del cuento”, vayan a buscar otro cuento.

Preparándose en casa, como tanto hemos señalado, el Matador y Ganadero extremeño Miguel Ángel Perera en su finca ganadera en tentadero de toros cinqueños, el mismo Matador ha twiteado:”Muchos de vosotros nos habéis preguntado por los #toroscinqueños que ya no se podrán lidiar en una plaza. En casa, ya hemos empezado a torearlos”, y hace alusión a una tienta en casa con “Pedrín” Capea convidado a las labores de tienta con Toros- toros de 5 años cumplidos y un peso de reventar báscula. Véase foto (Foto 2) Esto que vemos va en contra de quienes están ya mandando al matadero camadas enteras, vendidas por kilo.

En las propuestas que el Misterio de Cultura y el gobierno de España hacen para un nuevo ordenamiento en las Plazas de Toros al reanudarse próximamente las corridas se incluye una distancia entre espectadores de; uno por cada 9 metros cuadrados, propuesta que ha sido clasificada de absurda. Así los aforos de entradas nunca podrán financiar el coste de los festejos. Estamos de acuerdo; propuesta absurda para los tendidos. Ah, pero en los callejones parece ser un remedio de urgente aplicación inmediata. Calculemos; el diámetro de una Plaza de primera es de poco más de 40 metros, multiplicados - según aprendimos en la primaria – por “Pi 3.1416” serían algo más de 120 metros y aplicando la regla, No más de 15 personas en el callejón…¡Perfecto. Apenas si los que deben de estar!, además de los vestidos de luces. En la Foto 3, vemos al montón al de estorbantes y gorrones de callejón que saltan ante el susto de un novillo que invade sus cotos. También ya está en el papel y sobre la mesa de discusiones y para su estudio, el documento de 37 propuestas que las organizaciones profesionales del toro presentan para el Reordenamiento de la fiesta. Dado lo extenso del documento y las múltiples discusiones que ya suscita, más adelante comentaremos el tema.

Algo que de inmediato, debe ya ser subido a las alturas de los tendidos son las estorbosas cámaras de TV y sus más estorbantes, prepotentes en exceso, operadores, y junto con ellos, a las alturas lo mejor sería ponerles en la canastilla de un globo aerostático, a los merolicos cronistas, sobre todo los gritones e inoportunos entrevistadores. Aquellos impertinentes que a los toreros muy tensos, sudorosos, agotados y mucho por el stress les acercan micrófono a la cara soltando la muy choteada pregunta – es la única que se saben – “- maestro …¿quė se siente…? Tal cosa…según lo que acabe de ocurrir.

Nos despedimos con palabras de Albert Camus pronunciadas al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1957 y que mucho van con lo que estamos viviendo: “Indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe sin embargo que no podrá hacerlo. Pero su tarea quizá es mayor, consiste en impedir que el mundo se deshaga”.