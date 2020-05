Cuando los metadatos cayeron en manos criminales (I)

Más de 160 millones de pesos se pagaron para el espionaje durante el morenovallismo. Equipos que pueden activar micrófonos de celulares a distancia, fueron encontrados en propiedades de Eukid.

No escatimaron costos ni esfuerzos para tener los más sofisticados avances tecnológicos para mantener vigilancia en tiempo real de los objetivos fijados por el área de espionaje política.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.