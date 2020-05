Cuando los metadatos cayeron en manos criminales (II)

Joaquín Arenal Romero, ex trabajador del Cisen, llegó a Puebla de la mano de Ardelio Vargas. Él adquirió los equipos israelitas de espionaje y sirvió de enlace con Eukid.

“... esto es sorprendente, que ese tipo de espionaje no solamente se lleve a cabo a la clase política poblana, a aliados del propio equipo de Moreno Valle, sino va más arriba, se van a sorprender.

Ahí se volvió a mencionar los nombres del ex gobernador muerto en 2018, el imputado y detenido en el reclusorio de San Miguel en la capital de Puebla, y otro personaje de nombre Roberto Rodríguez Acosta, a quien se le acusó de girar órdenes de levantar a supuestos adversarios del régimen.

Un actor del presente que jugó un papel central en la construcción del aparato de espionaje político en el pasado es el diputado federal por el Partido Encuentro Social, Fernando Manzanilla Prieto, ex secretario de Gobernación en ese periodo.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.