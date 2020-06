Quiubo, banda intolerante. Una semana más en las que este héroe de barrio les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

Un bendito Congreso sin el “Yerno de Don Blas”

Aunque a nuestro México, entre el Covidio-19 y el tlatoani de Mascupana, se lo esté cargando la ch*ngada, me cae que Diosito, de repente, nos manda señales de que no nos ha abandonado del todo.

A partir del 15 de septiembre de 2021 y hasta el 14 de septiembre de 2024, el Congreso de Puebla y el erario público se librarán de la posible reelección del “Yerno de Don Blas” como diputado para la próxima legislatura.

Sus actitudes y arrebatos machistas le costaron que, en 2019, lo corrieran de la bancada de Morena y la semana pasada de la de Movimiento Ciudadano. Por apestado y castigado, no habrá partido que apoye al “Yerno” Héctor Alonso Granados para reelegirse y ser diputado local por cuarta ocasión.

El Héctor tendrá que volver a preparar las tortas para los obreros, pero algunos se la van a pensar para no quemarse y ser señalados de contratar a la empresa de alimentos dirigida por semejante “machista”.

Unas cachetadas para el Héctor

Ya que estamos en el mitote, les cuento que ayer, mientras andaba por el barrio de Santiago, me encontré a una “Doña” exdiputada federal que la llevaba bien con Blas Chumacero, el suegro del “Yerno”.

En el chisme me contaba que Don Blas ya le hubiera dado unas buenas cachetadas al Héctor por faltarle el respeto a las mujeres.

“Fíjate que cuando hubo un evento de la Confederación de Trabajadores de México, se fue a meter Ricardo Villa Escalera, entonces dueño de la fábrica El Triunfo, y se dirigió a saludar a Don Blas, pero él lo dejo con la mano extendida y le dijo: “ya me enteré que le pega a sus obreros. Sálgase y pégueme a mí, a ver si puede”.

Don Blas tendría más de 70 años y el ingeniero unos 50. Pero así era la indignación del líder obrero, que aunque vivía de los sindicatos, no dejaba que nadie les pegara a sus agremiados. Y, Doña Aurelita Corona, la esposa de Don Blas, siempre tuvo las enaguas bien bragadas como la líder del sindicato en la fábrica La Corona, ahí donde hoy es Soriana del centro. Jamás dejó que sus obreros le faltaran al respeto a ningún trabajadora de La Corona.

Al berrinchudo Héctor ya lo hubieran cacheteado por no respetar a las mujeres.

Cuando me despedía de la Doña, me cayó el veinte de porqué al Héctor no le gusta que le digan “El Yerno”, pero también me queda claro que, sin los papás de su mujer, jamás habría llegado a ningún lado.

Comienzan las goteras en Agua de Puebla

A los oídos de su héroe de barrio llegaron quejas desde las oficinas de Agua de Puebla. Resulta que las sonrisas que causó el anuncio del mes pasado sobre la condonación de servicios por tres meses, hoy ya son caras tristes al interior del consorcio.

Con la crisis y la baja recaudación, ya les dijeron a algunos directivos que si saben contar, no cuenten con seguir teniendo chamba.

Ahora sí, mis intolerantes, ahí se las dejo por hoy. Y atentos y bien portados, que este héroe de barrio los vigila.