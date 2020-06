Quiubo, banda intolerante. Una semana más en las que este héroe de barrio les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

El miedo no anda en AMLO

Pa’ cuando te estés levantando y veas los rayos del sol, la majestuosidad del Tlatoani de Macuspana habrá iluminado a toda Puebla y, con su tierna mirada, borrada toda la corrupción y hasta al pinche Covidio-19.

Así es, manada. Pa’ cuando estés leyendo a éste héroe de barrio, Andrés Manuel López Obrador estará visitando nuestro estado bien arropadito por su elenco. Montado en su austera Suburban blindada, AMLO llegará a la 25 Zona Militar para dar su sermón, en punto de las 7AM, y esperar las incómodas preguntas de sus paleros favoritos.

¿A qué tanto le temió Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, que nomás no quiso invitar a ningún medio de Puebla?

Desde la oficina de Don Chuchito dijeron que la decisión de invitar solamente a medios nacionales fue “por cuestiones de cupo ante la contingencia por la pandemia”.

En mi barrio, a eso le dicen por su nombre: zacatitos pa’l conejo.

El resbaloso piso de Morena en Puebla

Con el góber Barbosa haciéndola de anfitrión para los eventos que tiene planeados AMLO en Puebla, la visita será el pay-per-view del verano para los morenistas poblanos.

¿Se acuerdan que hace unas semanas les conté que Carlos Evangelista Aniceto fue nombrado el delegado de Morena en Puebla y juró que venía a unir las fuerzas morenistas para el 2021? Me cuentan que el discurso de Carlitos se quedó bien guardadito en el bolsillo de las promesas politiqueras.

Hasta ahorita, Evangelista solamente se ha reunido con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y Alejandro Carvajal Hidalgo (coordinador de la fracción poblana de Morena en San Lázaro), es decir, los cuates de Bertha Lujan Uranga, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, y opositora a Yeidckol Polensky.

Mientras tanto, Evangelista le sigue dando largas al bloque del góber, el cual es cercano a la Polensky, con Gabriel Biestro y Eric Cotoñeto.

¿Será porque Evangelista jamás apoyó la candidatura de Barbosa en el 2018? ¿O solamente Carlitos ha andado bien ocupado operando para el jefe del CEN morenista Alfonso Ramírez Cuéllar?

No cabe duda de que el góber no dejará que se la vaya López Obrador sin antes preguntarle si, desde ahorita, el piso no estará parejo para el 2021.

Despensas y kits sanitarios pa’ promoverse

Mi jefita siempre decía que político que no busca reflectores, no es político, y me cae que nunca le falla.

Pos resulta que, en plena pandemia, no ha faltado la bola de vividores, que se dicen políticos, utilizando de excusa las despensas y kits sanitarios para promover su imagen.

Hasta ahora, el Instituto Electoral del Estado ya recibió nueve quejas y sólo en seis casos ha emitido medidas cautelares en contra de diputados y servidores públicos municipales por violar el 134 constitucional.

Chingándose de nuestros impuestos para buscar hueso en el 2021. Qué bonitos servidores públicos tenemos.

Ahora sí, mis intolerantes, ahí se las dejo por hoy. Y atentos y bien portados, que este héroe de barrio los vigila.