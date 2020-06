El mal humor social que rodea al presidente

El Movimiento Regeneración Nacional vive un momento fratricida, registra una caída en la aceptación ciudadana en Puebla… en ese marco llegará AMLO mañana a la entidad.

Ahí están los dirigentes del PAN, lo que queda del PRD, el Movimiento Ciudadano, el PRI y hasta nuevas fuerzas políticas como México Libre y Redes Sociales Progresistas; empresarios de toda índole, dueños y directores de medios, y hasta ex aliados como Fernando Manzanilla y José Juan Espinosa .

Indicadores SC, del encuestador Elías Aguilar, preguntó sobre los renglones que más decepción ha causado en el gobierno de la Cuarta Transformación , entre los cuales destaca la generación de empleos (29.4 por ciento), Covid-19 (26.1 por ciento), disminución de apoyos a la educación (21.8 por ciento), quitó apoyos a niños con cáncer (19.9 por ciento), no hay medicinas que antes eran gratuitas (19.9 por ciento), pactó con el narcotráfico (13.9 por ciento), y que no hay mano firme contra la delincuencia (13.9 por ciento).

