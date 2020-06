Por fin el Instituto Electoral del Estado se puso las pilas y ayer emitió la tutela preventiva al diputado Héctor Eduardo Alonso Granados, para que se abstenga de realizar manifestaciones que violenten políticamente a la diputada Nora Yessica Merino Escamilla o a cualquier otra diputada integrante del Congreso del Estado de Puebla.

Lo verdaderamente importante es que se apercibió al diputado incómodo y como dijeran, advertido está, porque si incurre nuevamente en una conducta similar, se procederá inmediatamente a ordenar su separación del cargo, como medida provisional, que estará vigente hasta que se resuelva el fondo de la denuncia formulada y la autoridad competente resuelva lo que jurídicamente proceda.

Lo más seguro es que mañana miércoles se tire al piso en la sesión del Congreso, dirá que él ejerce su derecho a uso de la tribuna, y que no puede ser interrumpido o peor aún, lanzará alguna otra expresión misógina como las que tan acostumbrado está a soltar.

Y por si se le olvida, le recordamos que en la LVIII Legislatura fue el propio Héctor Alonso quien interrumpía a la gente cuando hacía uso de la tribuna. Ahí está la frase “Ya cállate Cabrón” que le refirió Erik Cotoñeto cuando no dejaba de gritar.

Ahora podríamos parafrasear una de sus peores frases de hace un año cuando dijo que si las mujeres no querían embarazarse “que no abran las piernas”, pues si no quiere ser suspendido, “que no abra la boca”.

El Congreso una trampa mortal

Ayer Intolerancia Diario fue el primer medio en tener acceso a las obras de rehabilitación del Congreso del Estado y lo que los compañeros vieron es que el edificio era una trampa mortal por la falta de una restauración estructural desde hace 30 años.

Mientras José Juan Espinosa y Héctor Alonso critican las obras, la realidad es que los vitrales tanto del patio, como del pleno, estaban prácticamente sujetos con plastilina, y lo más grave las estatuas de la parte del pleno no estaban debidamente sujetas, es decir se pudo suscitar una tragedia.

Viendo el monto que se ha aplicado hasta ahora, de seis millones de pesos, la inversión se justifica.

Coronavirus en la Secretaría del Bienestar

A través de WhatsApp me llegó una denuncia sobre lo que sucede en la Secretaría del Bienestar del Estado de Puebla. A decir del denunciante, a pesar del decreto emitido por el gobernador Miguel Barbosa, al personal con riesgos o comorbilidades se le ha obligado a continuar asistiendo a las oficinas.

“A causa de esta negligencia Dulce María Sánchez Guevara fue diagnosticada como positiva por Covid 19 e internada en el Issstep”, relata el quejoso quien también contó que Dulce María se reportó con molestias desde un par de semanas antes, pero la particular del subsecretario Carlos Méndez Briseño, le exigió presentarse a trabajar.

Confiemos en que la Secretaria, Lizeth Sánchez García, haya mandado sanitizar los espacios y que ponga mayor atención en los primeros síntomas para evitar un brote dentro de la dependencia o un número importante de contagiados.