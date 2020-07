Espectaculares desaseos al descubierto (I)

Fernando Manzanilla, Marcelo García y Gerardo Islas están a punto de perder jugosos negocios. La 4T posee un mapa completo de prestanombres y rutas del dinero.

Existe además una larga lista de empresarios beneficiados en el pasado a cambio de la colocación de anuncios denigratorios. En junio de 2019 un anuncio que previamente había hecho lucir al entonces candidato a diputado federal por el PAN, Jorge Aguilar, para cambiar un mensaje que se inscribía en el terreno de las campañas negras: ‘ Barbosa, una historia de mentiras y corrupción ’, en la portada de la revista Líder, vinculada a los ex gobernadores Antonio Gali y Rafael Moreno Valle.

En esa misma lógica se encuentran otros probados morenovallistas, como Marcelo García Almaguer, diputado sin partido y neo defensor de causas nobles, además de Gerardo Islas Maldonado, hábil para colarse en otros grupos políticos vinculados a la Cuarta Transformación. En ambos casos se posee un mapa completo de prestanombres y ruta del dinero que explica la proliferación de estructuras metálicas incluso en lugares no permitidos como andenes, camellones y áreas verdes.

El diputado que llegó al amparo de la Cuarta Transformación no es el único que encontró en la arena política un modelo de negocio empresarial, pues es además socio de Vicente Aguirre Solana en la empresa Vimatek , una de las firmas que también harán agua con la prohibición de colocación de propaganda electoral en anuncios espectaculares a partir de la reforma legislativa en curso.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.