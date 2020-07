Espectaculares desaseos al descubierto (II)

Sergio Riquelme, Vicente Santoyo y hasta dueños de estaciones de radio, periódicos de nuevo cuño y otros que han desaparecido, están embarrados en el tema de los espectaculares.

Todos están en una lista sórdida: retrata el reparto millonario en un modelo de negocio convertido en botín de guerra de utilidades aún no cuantifícale.

Un nombre parece ser el punto de cruce de diversos perfiles en la trama: Sergio Riquelme Novoa , socio de Pedro Gómez, ex director del Sistema Estatal de Comunicaciones, pero al mismo tiempo cercano a Fernando Manzanilla , el ex secretario de Gobernación y del propio Marcelo García.

No sólo eso. Junto a un grupo de diversos nombres y apellidos notables de la sociedad poblana contribuyó a construir una red que permitió colocar anuncios espectaculares en la zona metropolitana para acaparar el mercado.

En el libro Dinero ilegal y elecciones, coordinado por el especialista Alejandro Guillén Reyes, el periodista Jorge Machuca recordó en el capítulo Cargada Mediática que Almaguer fue “el operador mediático que violó la ley para promover a su jefe político, pero no fue sancionado”.

La estrategia de promoción del entonces gobernador inundaba al país con esa figura de sonrisa imperturbable y peinado inalterable, detrás de la cual estaba Marcelo García Almaguer, ex coordinador de Comunicación Social.

