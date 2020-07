El presidente frente al déspota

El tabasqueño está por perder el apoyo de una enorme comunidad que abrazó su causa para llegar a la silla presidencial desde la primera ocasión.

Miles de los integrantes de la comunidad migrante salieron de la mixteca poblana , pero la expulsión no es privativa de esa región, como tampoco lo es de nuestra entidad.

Nada de eso olvida la comunidad mexicana radicada en ese país. Y es que si de algo dispone es de memoria, recurso irreemplazable para no perder de vista las razones por las que debió salir de sus comunidades y que son razón para alentar ese malestar interno convertido en estado general.

En el libro ‘Oye Trump’, su ahora invitado escribe que ‘ esto es lo que me parece más irresponsable del proceder del presidente Donald Trump: el usar el racismo y la xenofobia como propaganda ’ y este martes estará ahí, con él.

Una propuesta electoral como la del tres veces candidato presidencial de la izquierda en México -2006, 2012 y 2018-, fue abrazada como propia por no pocos mexicanos que tuvieron que salir de sus comunidades ante el evidente fracaso de la política económica impuesta por el PRI y el PAN, y que no se diferenciaron mucho entre sí.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.