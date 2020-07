Chalchihuapan, Judea del morenovallismo

Rafael Moreno Valle y su camarilla revictimizaron a una humilde familia que perdió a uno de cuatro hijos; muchos de quienes participaron de esa trama de horror viven hoy sin pena alguna.

Habrá que ver si en el futuro todos esos protagonistas de la historia reciente vuelven a conciliar el sueño y la paz. Esperemos que no.

Como Poncio Pilatos en Judea, no sólo quiso lavarse las manos el gobierno de Moreno Valle. Su camarilla revictimizó a una humilde familia que perdió a uno de cuatro hijos mientras muchos de los que participaron de esa trama de horror viven sin pena ni desasosiego.

La idea era reproducir el mamotreto en un espacio de televisión nacional. Cuando preguntó sobre los autores de la grabación, ya no recibió respuesta. En cambio en el estado, esa misma entrevista amañada fue pautada en las televisoras locales con un amplio y ostentoso aparato de propaganda.

El vocero de ese régimen oprobioso, Marcelo García Almaguer, el abogado Juan Pablo Piña y el ex fiscal Víctor Carrancá a quienes nada parece quitarles el sueño, ubicados como estaban todos en la cúspide del poder.

Si como anticipó la mañana de jueves el gobernador Miguel Barbosa, junto con el Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez encontraron la vía para abrir un expediente que se empolvaba, también se deberá colocar atención en otros actores que parecían estar en un segundo plano, pero no ajenos a la trama de impunidad.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.