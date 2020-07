Además de arrebatar, Antorcha Campesina también tizna...

En 2003 Aquiles Córdova, líder de Antorcha Campesina adquirió un auto Mercedes Benz blindado de 2 millones de pesos. Los pagó en efectivo, porque puede.

Así que como no podía patear el pesebre del que obtenía ganancias millonarias y posiciones políticas, Aquiles Córdova hizo publicar un extenso artículo lleno de ira en la cadena de periódicos de la Organización Editorial Mexicana cuya descalificación central era así: Fernando Maldonado es un esbirro de la derecha.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.