Política y dinero en Puebla

Tierra de huachicol y narco, Texmelucan sería una locación ideal para instalar un casino, un centro de juegos que permitiera lavar dinero de procedencia ilícita.

El sindicato de políticos, negociantes y emprendedores de la cosa prohibida también incluye a personajes ligados con el inquilino de lo penal de Tepexi de Rodríguez. Un ex empleado de la firma Solución Total , de la que tanto se ha escrito. ¿ Nada de eso sabía el teórico de la felicidad y del lugar común ?

Los tres llegaron a tramar desde el búnker instalado en el edificio Diana de la Avenida Juárez la gestión de un mayor número de estaciones expendedoras de gasolina. Video de esas encerronas no hay, pero testimonios de ello sí.

Detalles de sus movimientos los conocen, Francisco Ramos Montaño, aún adicto a los tufos del tránsfuga de grupos y partidos diversos hasta que cayó en la Cuarta Transformación; el otro, su alegre compadre, el diputado local Carlos Morales , ex edil de Huejotzingo.

Dinero y política serán siempre pestilente binomio, evidente ante la mirada de la sociedad, pero inconfesable. Los fajos de billetes entregados a los asistentes de los senadores panistas en un edifico de Montes Urales o a Pío López Obrador en Chiapas no son los únicos, y no serán los últimos.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.