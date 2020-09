Discreto manotazo asestó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ante la escalada de preguntas de reporteros sobre temas de seguridad pública, como el robo de gasolina, gas y de otros delitos de alto impacto.

"Ustedes me ven como el Fiscal", reviró, "Oiga gobernador, dígame el nombre del delincuente; dígame el nombre de no sé quién".

Así se refirió a las primeras y penúltimos preguntas de la conferencia mañanera de ayer lunes, donde las principales incógnitas era conocer el paradero de un líder de una banda dedicada al robo de gas en Tepeaca. Además de los nombres de otros líderes de grupos similares.

En estas preguntas el ejecutivo no descansó sus respuestas, en su secretario de Gobernación, David Méndez, que tuvo que salir al paso informando que a un sospechoso por robo, en Huixcolotla solo le dieron unos cuantos cates, cuando en realidad murió por golpes y quemaduras porque los quejosos le rociaron gasolina y le prendieron fuego.

En esta ocasión, como en la mayoría de sus respuestas en materia de investigación de delitos, el gobernador no tuvo el respaldo de su Fiscal General, Gilberto Higuera Bernal, ni la del equipo de este, para poder responder el avance alguna investigación.

Este lunes el titular del gobierno de Puebla, se abstuvo de opinar o reportar del paradero actual de Pedro N (a), El Périco, detenido por la Guardia Nacional y la FGR, el 24 de Junio pasado en una de sus propiedades, en Tepeaca, a quien se le señala como principal generador de la violencia en los últimos días en este municipio.

Tampoco no dio detalles de otros líderes ya ubicados mediante el Atlas Delictivo de Puebla, aunque sí reconoció que el robo de gasolina y de gas, son los principales generadores de violencia. Además de que es donde las mafias financian la mayoría de sus operaciones.

Las preguntas fueron muchas y poco a poco fueron molestas, a medida de que de igual forma se desconocían las respuestas.

A medida de recomendación, sería menos problemático si el Fiscal Higuera designará a uno o dos de sus incondicionales a que acompañara al licenciado Barbosa Huerta a sus conferencias y le tuviera a la mano tarjetas informativas, para que resignado no tenga que estar reconociendo "a mí no me informaron".

Mandaron a ministeriales desarmados a una emboscada

Por cierto, ya debe de estar enterado el ejecutivo de Puebla, que la mayoría de los elementos de la Policía Ministerial del Estado, que la noche del viernes 28 de agosto, fueron enviados al operativo en el municipio de Chignahuapan iban desarmados.

De quién es la brillante cabeza que ahora se ostentan como inspectores de la Corporación, para evitar “la fuga de información", que al final si hubo, estar enviando al frente elementos sin ninguna experiencia en materia de cateos y aprehensiones, y los están mandando sin por lo menos una resortera para poderse defender.

Por cierto, estos nuevos inspectores, que antes estaban designados como cuidacoches, mandaderos, y comecuando hay, fueron designados por el nuevo director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), al vapor, sólo por cuatitud y no se cumplieron los requisitos mínimos, como el de un examen de oposición, como ocurre en todas las corporaciones de policía.

El favoritismo del maestro Gerardo Mejía Granados, para designar a sus mandos de confianza, sin tener que doblarse las mangas de la camisa, es en estos momentos el único responsable de la emboscada ocurrida en Chignahuapan, qué ha dejado el saldo de 2 muertos y 6 heridos, además de otros daños considerables que aún no se analizan, como la pérdida de armas de cargo.

Nos vemos cuando nos veamos