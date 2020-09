Una porfirista en la Fiscalía General del Estado

Mónica Lucía Barquera Serrano maltrata a sus subalternos en el Centro de Justicia para las Mujeres; raya en la violación a los derechos humanos y laborales.

Se fue para ser director del Instituto Oriente quien además es esposo de Alicia Llamas Martínez, también ex funcionaria de la FGE, como directora del Centro de Justicia para las Mujeres y hasta ahí todo era relativamente normal .

Persiguió y encarceló a gente inocente por el sólo hecho de haberse opuesto a la forma de imponer decisiones en beneficio de un pequeño grupo que rodeaba al ex gobernador, fallecido en diciembre de 2018 junto a su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Persisten herencias de Víctor Carrancá en la Fiscalía General del Estado, no obstante haber dejado el cargo en diciembre del año pasado en medio de un cúmulo se señalamientos por haber sido el garrote político del fallecido Rafael Moreno Valle.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.