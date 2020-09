Toxicidades políticas

Los alcaldes o presidentas municipales fueron y son protagonistas de una insana convivencia, sujeta al escrutinio social y político.

Una réplica de la arenga independentista para proclamar autonomías en la escalinata del palacio municipal no fue sino ejercicio histriónico cargado de ira y malos modos. Un portazo en la puerta de la casa cuando apenas el invitado se retira , si se quiere aplicar la metáfora que no se aleja de la cortesía y los buenos modos.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.