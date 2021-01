Quiubo, banda intolerante. Su héroe de barrio está de vuelta para traerles la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

**********

Les juro por ésta que, cuando uno creía que el manoseo político al interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP) se iba a terminar, pos resulta que en el 2021 la cosa pinta mucho peor.

Seguramente se acordarán de las dos historias que su héroe de barrio les contó sobre cómo don Moisés Guerrero y sus hijas desangraron con singular alegría a los trabajadores del COBAEP desapareciendo millones de pesos.

Pero esta familia, me cae de madre que no tiene llenadera porque pa’ asegurar seguir chupando del huesote cobaepiano, andan jugando pa’ los bandos rivales al interior de Morena.

Y es que el exlíder del COBAEP, Alberto Guerrero Gutiérrez, anda moviendo los tentáculos pa’ operar a favor del senador Alejandro Armenta, mientras que su hermano, el famoso don Moy, junto con sus sacrosantas hijas, Tania y Junnius, le andan formando los naipes al grupito de Gabriel Biestro y Eric Cotoñeto.

Ustedes no están pa’ saberlo ni yo pa’ contarlo, pero la neta es que, según lo que me cuenta mi chismoso del barrio magisterial, en la bonita familia Guerrero Martínez no hay ni mentadas de madre ni discordias sino todo lo contrario: los broders la traen clara.

Mientras don Toño enfila a los trabajadores a jalar con Armenta, don Moy anda buscándole sumar fichas al equipo del góber.

Y entre que son peras o manzanas, con este juego a dos bandas, los broders Guerrero siguen cavando la tumba del todavía director general del COBAEP, Santos Alfonso Serrano Méndez, quien no tarda en bailar las pinches calmadas.

Que Dios agarre confesados a los trabajadores del COBAEP porque, pa’ como pinta la cosa, si los Guerrero Gutiérrez se quedan con el control de la institución, a los pobres trabajadores les caerá la mismísima del negro del Whatsapp.

Qué bonita familia, chingao.

En San Martín Texmelucan ya hay tiro

En el ring municipal la cosa se comienza a poner sabrosa porque se acerca la hora de que los partidos elijan a sus gallos.

Cuando hablamos de San Martín Texmelucan, la reelección de la alcaldesa Norma Layón cada vez se le complica más porque, según las famosas encuestas, nomás no tiene contenta a su gente.

Por eso, ya comienzan a levantar la mano otros personajes y el nombre de Lizeth Sánchez García, secretaria de Bienestar, comienza a hacer ruido.

Aguas, doña Norma.