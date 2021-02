Mientras el jaloneo para mantener la alianza entre el PAN y el PRI en la capital poblana está al máximo, la presidenta estatal de Acción Nacional, Genoveva Huerta demostró cuál es su verdadera prioridad: amarrar una pluri.

En las últimas 72 horas la presión entre los grupos internos del PAN ocasionó que la alianza que serviría para hacerle contrapeso a Morena quedará sostenida por unos frágiles hilos. Lejos de cabildear o anteponer el interés general, Huerta Villegas reconoció que su licencia estará vigente sólo de un par de días, los necesarios para registrarse como candidata.

Este anuncio, seguramente generará nuevos enconos entre los panistas luego que varios de ellos sí estaban a favor de la alianza porque reconocen que sin el PRI, las posibilidades de ganarle al lopezobradorismo se reducen drásticamente.

Si como se prevé el PAN va solo, Genoveva y los panistas están perdiendo días valiosos para la organización. No se pueden desperdiciar las horas y menos ahora.

En el tema de la coalición, el PRD también se quiso aprovechar y se montó en quedarse con dos de las primeras regidurías. La realidad es que, hoy por hoy, el partido del sol azteca no vale tanto.

Un acierto, y no precisamente de la presidenta, fue eliminar cualquier posible alianza con Pacto Social de Integración, y Compromiso por Puebla, los dos proyectos morenovallistas para colocar a los burócratas que fueron consentidos.

Maurer y Alonso lavan sus calzones sucios en público

En la política actual nadie se puede decir impoluto y basta un berrinche para que los secretos de los diputados se hagan públicos. Ayer, por ejemplo, durante la sesión del Congreso el diputado Emilio Maurer Espinosa enojado con Héctor Alonso le dijo: “Tú no cuentas con el apoyo del señor gobernador, porque cuando le pediste tú un puesto muy alto, él no te lo dio, y por eso tomaste la línea de ir contra todo lo que dice o piensa el gobernador”.

Después lo llamó cobarde.

Pero como buen golpeador, Alonso Granados no se quedó callado y también lo balconeó: “No Emilio, no te equivoques, te alineas y dejas de ejercer tu libertad de pensar y de decir para estar beneficiándote de los acuerdos con el Gobierno del Estado y su departamento de compras, yo no hago eso, no he vendido despensas, ni me beneficio como otros de esa relación con el Gobierno del Estado”.

#Política 🔴 Emilio Maurer y Héctor Alonso se exhiben en la sesión del @CongresoPue.



Vía @pacosanchez63 📹 pic.twitter.com/rXxD3h50VR — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 3, 2021

¿Cuántos secretos más conoceremos cuando ambos personajes vuelvan a tener un pleito?

La 4T hace corto circuito

La pandemia del Covid-19 día con día sigue exhibiendo la ineptitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para prueba lo sucedido ayer cuando, minutos después de anunciar el lanzamiento de mivacuna.salud.gob.mx, la plataforma se cayó.

Y no es que la página, programada para recibir el registro de los mayores de 60 años, tuviera algunos problemas técnicos durante el día. La realidad es que la división de gobierno digital de AMLO fracasó rotundamente al dejar a cientos de miles de mexicanos dándole refrescar a la página por horas esperando que la bendita plataforma sirviera.

Y qué decir de las cuatro correcciones que tuvieron que hacer antes de poder escribir correctamente un mensaje del tamaño de un tuit.

Todo lo que tuvieron que pasar para poder corregirlo. pic.twitter.com/I6uV8JQEnd — Incógnito (@gdl_incognito) February 3, 2021

A las capturas de pantalla me remito. Queda claro que no es suficiente el 90% de honestidad para hacer sistemas. O para gobernar a un país, ¿verdad?