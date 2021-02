Eloísa Vivanco camina en el fango

Es una lástima que una poblana, como Eloísa Vivanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pase a la historia por haberle dado el semáforo verde a Félix Salgado Macedonio, para buscar la candidatura al gobierno de Guerrero, desechando la queja de Basilia ‘N’, que le denunció por agresión sexual.

Al calificar la queja de improcedente por "falta de requisitos de procedibilidad", echó por tierra los gritos de las mujeres que fueron atacadas por este senador. A las mujeres que han sido sus víctimas, como a la justicia, les lanzó a la cara 100 pesos para que se limpiaran.

Qué tristeza que la madre de la alcaldesa de la capital ponga el nombre de Puebla en este lado de la historia. (APDL)

Blanca Lilia le hace el feo a su tierra

Desde que Blanca Lilia Ibarra Cadena se convirtió en presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la poblana ha estado dando entrevistas por doquier a medios nacionales. Sobre todo que ahora está en vilo la existencia de dicho organismo garante de la transparencia en México.

En Puebla se le ha solicitado desde hace mucho una entrevista desde que llegó y hasta la fecha nada.

¿Será que ya le dio el síndrome de Luisito Comunica que ya ve pequeño al estado? (JC)

Prácticas priístas de Biestro y Cotoñeto

A los dos hombres de izquierda, Gabriel Biestro y Eric Cotoñeto se les olvidaron sus principios.

Y es que la reunión entre ambos, en un hotel del Centro Histórico de Puebla, fue como lo acostumbran algunos priístas: filtrar a un medio de comunicación que se tomarán un café para que se corra la voz y así lleguen las cámaras para la foto.

No estaría mal que ambos líderes de Morena dejen a un lado el elitismo e implementen una buena estrategia de comunicación y difusión. (YC)

Manlio, el sorprendido

Resulta que Manlio López se dio baños de pureza asegurando que no incurrió en violencia política de género en contra de Cecilia Monzón y mintió al decir que nunca fue notificado.

Basta abrir la página del Tribunal Electoral del Estado para consultar la sentencia, donde están los insultos, y la amenaza de denunciarla con Javier López Zavala.

La ley es clara al señalar que no se otorgará el registro a “quien haya sido sancionado por violencia política de género”. Por ello, el argumento de que la ley no es retroactiva demuestra la ignorancia del precandidato.

Basta decirle que hay un antecedente, el cual pudo resolverlo inmediatamente si se hubiera disculpado, pero su machismo se lo impidió. (FSN)

Lalo comienza a doblar a Genoveva

Si la presión panista nacional logra doblar a Genoveva Huerta, Eduardo Rivera se convertirá en candidato a alcalde, antes de la conclusión de este febrero.

Pero, como Genoveva no está dispuesta a perder puestos en la planilla de Lalo, pues cualquier cosa puede suceder, como la todavía no segura participación de Paco Fraile en la contienda choluteca por el voto de castigo a todos los no nacidos en las cholulas: Santa Isabel, San Andrés y San Pedro. (JAM)

¿Defenderá Genoveva a sus mujeres?

Oscar Anguiano Martínez, exalcalde de San Matías Tlalancaleca, en su intento por regresar a vivir del erario, ha buscado a la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta, para intentar convencerla de cambiar los acuerdos registrados ante el IEE.

Resulta que Acción Nacional decidió que en Tlalancaleca la candidata a la presidencia municipal sería una mujer, pero Anguiano Martínez quiere participar por cuarta ocasión como candidato.

Por ello, pidió al blanquiazul que recule para que la candidatura quede en manos de un hombre y, de paso, que se la den a él. Ah qué vivo. (AJFL)