Quiubo, banda intolerante. Una entrega más en las que este héroe de barrio les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

**********

Les juro, manada, que yo no sé qué hicimos los poblanos en nuestras vidas pasadas pa' merecer tener autoridades tan pero tan mezquinas.

Y es que uno no quiere andar ventaneando un día sí y otro también a las instituciones y políticos, pero su héroe de barrio tiene una obligación moral con sus lectores. Nomás agárrense bien pa' que no se me caigan con lo que les voy a contar.

Pos resulta que el pasado 25 de febrero, al personal del Ejército Mexicano le llegó un reporte en el que se les informó que elementos y unidades de nuestra flamante Policía Estatal iban custodiando un tráiler previamente detenido a la la altura de San Francisco Totimehuacán, con dirección al mismísimo Cereso de San Miguel.

Como no podía ser de otra manera en nuestro México mágico, el tráiler, que iba bien tupido de electrodomésticos, fue reportado como robado. Hasta acá todo chido.

El pequeño problemita es que, cuando los militares llegaron a preguntar qué traía el tráiler incautado, la dirección de Grupos Especiales de Don Jaime Padilla dijo que a Chuchita se la bolsearon y el famoso tráiler venía vacío. Así como la oyen.

Nomás imagínense ustedes cuál fue la reacción del Ejército Mexicano cuando escucharon las pinches mentiras de la Policía Estatal. Como dicen en mi barrio: se quisieron dormir al velador, pero nomás no le midieron el agua a los camotes.

Por supuesto que ante lo extraño del caso, a los oídos de su héroe de barrio, llegó el reporte de que los militares ya traen una buena investigación pa' dar con una de las famosas bodegas negras que usan los querubines de la Poli Estatal pa' guardar todo lo que se chingan. Aunque eso es historia pa' otro momento.

Como el miedo no anda en burro, el flamante director de Grupos Especiales, Don Jaime, se fue en chinga a que lo recibieran en Casa Aguayo pa' explicar su versión de la historia.

Uno no quiere ser malpensado, ¿pero como pa' qué Don Jaime se iría a excusar de algo que, según las versiones de su gente, no tuvo nada de chueco?

Que alguien le pase una edición de Intolerancia de 2015 pa' que se acuerden que, por andarle jugando con Dios y el Diablo, el exdirector general de la SSP, Marco Antonio Estrada López, lleva durmiendo en el Cereso desde hace casi 6 años.

Ahí se la dejo al costo, Don Jaime.