Roberto Jair Herrera Bretón, de 20 años de edad, fue asesinado por la espalda de un balazo por un elemento de la Policía Municipal de Libres, de nombre Antonio H. H., quien continúa trabajando como uno de los incondicionales del presidente municipal, Francisco Javier Rodríguez Rivero, quien se prepara para reelegirse en el cargo.

Lo anterior es un breve reporte de lo ocurrido a la 01:33 horas de la madrugada del sábado 5 de diciembre en el municipio de Libres, donde tres elementos de la Policía Municipal, se vieron involucrados en el asesinato de Roberto Jair, quien sufrió un disparo por la espalda, lo que lo llevó a morir desangrado.

El presidente municipal fue enterado del crimen y de que sus elementos: Antonio H. H., además de Juan Manuel G. S. y José H. H., se vieron involucrados y en lugar de dejar que la Fiscalía General del Estado (FGE), se hiciera cargo de las investigaciones, movió sus influencias para que el asesinato no sólo fuera enviado al archivo, sino que nunca fuera tomado en cuenta para investigación, cuando se trata de un delito que se sigue de oficio.

Tantas influencias tiene o tanto pagó el edil para que el caso de homicidio y abuso de autoridad no se investigara, que los dos testigos del crimen Eloy Daniel L. C., de 20 años de edad y su hermano de 17, en lugar de ser interrogados de cómo y cuándo se dieron los hechos en los que murió su amigo, a manos de un elemento de la Policía Municipal, fueron detenidos y les sembraron un arma de fuego del calibre .45, que hasta el momento se desconoce si sirve, porque dentro de sus omisiones, jamás le hicieron una prueba para saber si servía.

De los dos hermanos testigos del crimen, uno de estos, Eloy Daniel, sigue detenido en la cárcel de Libres, bajo los cargos de "tentativa de homicidio", por presuntamente haber disparado en contra de los tres policías municipales, lo que realmente es falso.

Otro testigo del asesinato es Oswaldo Miguel, de 17 años de edad, hermano de Eloy, quien también fue detenido, además de golpeado por los tres policías, quienes 14 horas después de haber ocurrido los hechos lo remitieron a la Agencia Especializada de Adolescentes, donde sólo le tomaron su declaración y le "permitieron" la libertad, sin resaltar que a los dos les violaron sus derechos, al privarlos de la libertad durante 14 horas.

El caso del asesinato de Roberto Jair Herrera Bretón, de 20 años de edad, está radicado en la Carpeta de Investigación 571/2020/LIBRES, en el Juzgado de Control de la Región Judicial Oriente, a cargo de la Jueza de Control, Lizeth del Carmen Fuertes Trueba.

El delito de homicidio se sigue de oficio, no se puede olvidar y ya, como está ocurriendo en el municipio de Libres, donde el presidente municipal tiene muy bien aleccionados a funcionarios de la FGE de Libres y autoridades judiciales, como para que manden a la basura el asesinato de un joven de 20 años de edad que recibió un balazo por la espalda.

Grave también es que los familiares de este joven no hayan exigido a las autoridades que se investigue el crimen de su familiar, quien al viajar en la parte trasera de un vehículo Sedán, recibió un balazo por la espalda, que le provocó la muerte.

No se debe olvidar tampoco que al momento de resultar herido este joven, no recibió la ayuda médica inmediata, sino que los policías tardaron tiempo en pedir una ambulancia, con la intención de que su víctima muriera desangrada y no pudiera acusarlos, como está sucediendo.

El caso de abuso de autoridad y homicidio tiene muchas vistas, esta es una de ellas, en breve los detalles del crimen.

Nos vemos cuando nos veamos