Después de tanto machetearle a las noticias y combatir delincuentes, su héroe de barrio se quiso tomar un fin de semana largo, pero obviamente el plan de irme a echar rostro a la playita de Amalucan chupó faros gracias a Morena.

Y es que desde el sábado comenzó el rumor de que, en cualquier momento, habría humo blanco pa' Doña Claudia Rivera o Don Gabriel Biestro. Luego sus voceros, como en nado sincronizado, dijeron que hasta el domingo, pero al final, naranjas de Paraguay.

En resumen: del sábado pa' hoy martes, lo único que pasó es que tuvieron a su servilleta pegado al alambre pa' nada. Qué poca madre.

Aunque donde sí ya se movieron las aguas fue en la lista de los especímenes, digo diputados federales, que la dirigencia estatal de Morena anunció, con la reserva de que el CEN les cambie algo, pa' buscar llegar al sabroso San Lázaro.

La Netflix, acá entre nos, leer los nombres me terminó de arruinar mi ya fallido puente. Y no es que me esperara una lista seria y profesional de candidatos, pero al menos darle a los poblanos la chance de que sean representados por gente con una pizquita de capacidad.

Chéquense ésta.

Pa'l Distrito 10 (Cholula), la chamba que la talentosísima Tik-Toker Nay Salvatori lleva haciendo en San Lázaro desde 2018 fue suficiente para que en Morena decidieran que busque la reelección.

Por el Distrito 12 (Puebla), el gallo será el flamante exsecretario de gobernación de la capital, René Sánchez Galindo. Si en más de tres años el pobre René no pudo con los ambulantes del Zócalo, imagínense si podrá con el paquete legislativo.

Pa' ponerle más compadrazgo a las candidaturas, Julieta Kristal Vences, esposa de Carlos Evangelista, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, buscará ser reelecta por el 8, con cabecera en Ciudad Serdán.

Mismo caso en el distrito de Atlixco donde el candidato será Miguel Carrillo, conocido por ser primo del presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

¿Y el resto? Hasta aquí la dejamos.

