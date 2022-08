Aunque algunos querían ‘ver sangre’ en la rueda de prensa de Claudia Rivera Vivanco, la realidad es que la expresidenta municipal se alineó con los resultados del proceso interno y reconoció a Olga Lucía.

Ahora, su grupo negociará con pocos votos en el consejo, pero por el momento no atacará a la presidenta. Esto, claro, pues saben que sería un ‘suicidio político’.

La duda aquí es: ¿cuánto tiempo le durará a la exalcaldesa esta actitud? (FSN)

Barbosa: adiós definitivo

Miguel Barbosa Huerta dejó claro que no le interesa “ser nada”, después de dejar la gubernatura de Puebla en 2024.

La declaración ocurrió durante su conferencia de prensa de este miércoles, cuando dijo que al terminar su mandato no buscará otro cargo.

“Yo no quiero ser otra vez gobernador, que no podría; ni senador. Yo soy gobernador de Puebla y termino en diciembre de 2024, y ya no quiero ser nada; le estamos echando muchas ganas a esto”.

¿Será suficiente para el otrora diputado federal, senador y dirigente del PRD en el estado? (GGJ)

COBAEP y sus cooperaciones obligadas

En el Colegio de Bachilleres que dirige Arturo Rodríguez Ballinas, no hay recursos para la compra de materiales de los cursos propedéuticos.

Pero eso no es problema: para solventarlo, no promovieron ahorros, ni dispusieron de otros rubros ni dejaron de gastar en lo innecesario.

Solamente recurrieron a pedir ‘apoyo’ a los padres de familia, correspondiente a 450 pesos por alumno.

Ah, pero por si hace falta aclararlo: del presupuesto del colegio no se invierte un centavo para esas actividades.

Faltaba más. (SVC)

Ambulantes siguen toreando

Los ambulantes de la 10 Poniente, entre la 5 y 3 Norte, siguen toreando y retando a la autoridad al instalar pequeños puestos en la entrada de locales y de las banquetas.

Cuando sus halcones les avisan del arribo de elementos de la SSC o Secretaría de Gobernación suben su mercancía a sus autos y actúan como si estuvieran estacionándose. (JAM)