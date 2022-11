Más tardó en borrársele la carcajada burlona que las ganas matadoras de tragar saliva, al machito de papel conocido como Inés Saturnino López Ponce, pos ya no sabe cómo librarse del hoyo negro en que tiene metido todo el pescuezo y las manos embarradas de lodo.

Y es que el agresor de mujeres se las dio de muy chingón e influyente cuando terminó en las manos de Doña Justicia, tanto así, que casi casi peló la mazorca presumiendo que no tardaría en quedar libre como urraca de panteón.

Fiel a su estilo de dandy cantinero y padrote cebollero, esta fichita se creyó el cuento que nomás por tirar rostro en la sombra burlaría a la Fiscalía camotera, como si estuviera en sus terruños de Tecamachalco.

Y nel, banda, se terminó embarrando el océano en la pared, cuando no le quedó de otra que doblar las manos ante el negro futuro que le espera, eso sí, por creer que podría torcerle el brazo a la ley, a diestra y siniestra.

Es más, hasta sintió el verdadero terror cuando tuvo que ver cómo lo empaquetaban pa’ llevar con dirección al Cereso de San Maicol pos nomás no pudo hacer nada pa’ seguir con su plan de hacerse la víctima.

Mi chismoso entambado ya rajó chipotle que el Inés estuvo a punto de aplicar la chillona, con tal de hacerle creer a la autoridad que su captura no fue apegada a derecho.

Pero nomás no cuajó su intentona cuando vio todos los regalitos que le tienen guardados, y que le irán dando de jalón como a morrito en temporada de Reyes Magos.

Nomás pa’ abrir boca, lo tienen entre ceja y ceja por la presunta vinculación que tendría con Antonio Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, tanto así que se habla de que pudo haber evitado su captura el año pasado, a manos de los azules estatales.

Y es que de entrada todo cuadraría con las acusaciones de la Fiscalía en su contra, como desobediencia y resistencia de particulares y amenazas, toda una vergüenza del bajo mundo que enfrenta este misógino de espuma.

Cómo no banda, si hasta el mismísimo góber también señaló que cuando el Inés se creía el cacique de Tecamachalco, los malandros habrían tenido manga ancha pa’ dárselas de patrones, sin que levantara un dedulce.

Pa’ rematar, ahí no queda la cosa, pos en las investigaciones también estaría el papel que jugaba “El Toñín”, a sus expensas haciéndose el que no veía y no sabía nada.

Por cierto, banda, ¿ya habrán capeado el mensaje sus exaliados del PAN, Compromiso por Puebla y del PSI, a la espera que también les caiga la voladora?

Ahí se las dejo al costo.