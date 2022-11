La historia de la gripe aviar en Puebla estaba destinada a escribirse desde un lugar fifí. En la segunda semana del mes, un ave murió de manera sospechosa en un cuerpo de agua dentro del Vista Verde, un campo de golf de Tehuacán.

No pasó del susto, pues los resultados salieron negativos a influenza aviar H1N5; se había muerto de una enfermedad intestinal la pobre. Esta variedad de gripe aviar es la que ha causado estragos en las industrias avícolas del hemisferio norte, descendiendo poco a poco hacia México con la migración de emplumados silvestres.

Lamentablemente la suerte se nos acabó la semana pasada. Un reporte desde Lomas de Angelópolis alertaba de dos patos muertos en una laguna de la exclusiva zona residencial. Positivos a gripe aviar H1N5.

–Estamos preocupados– decía en entrevista el secretario federal de agricultura Villalobos Arámbula, al referirse que su principal desvelo es un brote en los Altos de Jalisco, donde se reúne algo más de la mitad de la producción nacional de huevo. Por esta razón concentrando las exiguas capacidades federales en la región.

Por ahora se han sacrificado unas novecientas mil aves en afán de controlar los numerosos brotes en el territorio nacional. Son pocas comparadas con Estados Unidos y Canadá que van por 60 millones de sacrificios, o Europa con tantito más de 50, pero la cifra será complicada de parar.

Hasta el presidente comentó sobre el tema en la mañanera del jueves pasado. Aunque correctamente mencionó que esta gripe aviar no presenta riesgos para los humanos, se aventuró a una arriesgada conjetura –En lo productivo no tiene, en el caso de México mucha afectación, impacto–. Dedos cruzados para que no yerre.

El plan federal contempla vacunar 5 millones de aves esta semana y 7 millones la otra, en todo México. En un país donde se crían más de 600 millones de aves usted dirá si se prepararon.

En Puebla la asociación de avicultores del corredor Tecamachalco-Tehuacán, que representa más de 300 granjas en la región (aguas, de apenas 13 empresas), espera 25 millones de dosis de vacunas para proteger las parvadas poblanas.

Puebla es un estado vigoroso dentro de la industria avícola, tan solo el corredor de Tehuacán representa un cuarto de toda la producción nacional. Con esto la entidad es el segundo productor de huevo y tercero de carne de pollo en el país. Mucho está en juego.

Acuerdos para cumplir la ley

Tras una purga en CONAGUA –que terminó la semana pasada– su director general ha entrado en un modo febril de trabajo, ya sea supervisando obras o con reuniones de primer nivel. Como la visita a Tamaulipas con el gobernador Villareal, donde se discutió el espinoso tema del trasvase de agua de Nuevo León a su estado.

También lo vimos en Puebla, donde acudió con el gobernador Barbosa a la firma de un convenio para recuperar el Atoyac. El enfoque es regularizar las 4 mil empresas textileras que descargan sus desechos sin tratar al río. No pues gracias por cumplir la ley.